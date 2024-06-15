Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Konya istikametinden Aksaray'a doğru seyir halinde olan S.D. (32) idaresindeki 09 BP 798 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucu kayarak ışıkta bekleyen İ.E. (47) yönetimindeki 68 LC 144 plakalı otomobile ve L.Y. (37) yönetimindeki 07 FF 756 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan G.O., L.Y., S.D., C.D. ve R.D. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar için kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.