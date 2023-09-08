Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

Son dakika… Son dakika…. Aksaray'daki sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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