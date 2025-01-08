Aksaray'daki trafik kazasında kahreden detay

Kaynak: ANKA
Aksaray'daki trafik kazasında kahreden detay

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü ve kızı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aksaray Bağlıkaya beldesinde trafik kazası meydana geldi. Harun Güzyurdu (60) idaresindeki 50 EC 603 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 68 ABD 220 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Harun Güzyurdu'nun ve kızı Gonca Güzyurdu'nun (8) hayatını kaybettiğini, otomobilde bulunan Yaşar Altıpınar'ın da (75) ağır yaralandığını belirledi.

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