YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Teknopark, teknoloji üretiminde önemli bir başarıya daha imza attı. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Falke Bilgi Teknolojileri Şirketi, Avrupa Birliği standartlarıyla tam uyumlu “Web Tabanlı e-Fatura Modülü” adlı AR-GE projesiyle geliştirdiği yerli yazılımı Avrupa pazarına ihraç etti.

Aksaray’dan çıkan bu yerli teknoloji, Türkiye’nin yazılım ihracatında yeni bir kilometre taşı olurken, Avrupa’da faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm süreçlerine yerli bir çözüm sunuyor.

Falke Bilgi Teknolojileri’nin geliştirdiği e-Fatura modülü, Avrupa’daki firmaların yasal gerekliliklerini eksiksiz karşılıyor. Aynı zamanda Türkiye’den Avrupa’ya açılmak isteyen işletmeler için bir “dijital köprü” görevi görüyor. Bu modül sayesinde Türk şirketleri, Avrupa’daki ticari mevzuata uygun, güvenilir ve şeffaf bir iş ortamında faaliyet gösterebiliyor.

Yazılım, sadece Avrupa’daki firmalara değil, Türkiye’nin dış pazardaki varlığını güçlendirmek isteyen girişimcilere de kolaylık sağlıyor.

Falke Bilgi Teknolojileri Kurucusu Rahime Kalkan, elde ettikleri başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de geliştirilen yazılım çözümlerini sadece iç pazarda değil, uluslararası arenada da görünür ve tercih edilir hale getirme hedefiyle yola çıktık. Bugün Almanya başta olmak üzere Avrupa’da kullanılacak yazılımlarımızla bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Kalkan, firmanın sadece ticari yazılım geliştirmekle kalmayıp, bulut tabanlı sistemler, web ve mobil uygulamalar ile yapay zekâ teknolojilerine de yoğunlaştığını belirtti.

“Teknoloji ihracatında Türkiye’nin global rekabet gücünü artırmayı ve genç yazılımcılara yeni kariyer fırsatları sunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz.”

Aksaray Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Can Türker, Falke Bilgi Teknolojileri’nin başarısının teknopark açısından da tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı:

“Falke Bilgi Teknolojileri’nin geliştirdiği ürün, Aksaray Teknopark’tan ihraç edilen ilk yazılım olması bakımından büyük önem taşıyor. Bu başarı, teknoparkımızda faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılabileceğini göstermesi açısından örnek bir model oluşturdu.”

Türker, bu tür AR-GE projelerinin hem yerli teknoloji ihracatına katkı sunduğunu, hem de ülkemizin teknoloji üssü olma vizyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

Aksaray Üniversitesi Rektörü ve Aksaray Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Arıbaş da Falke Bilgi Teknolojileri’ni tebrik ederek, ihracat başarısının Teknopark’ın kurumsal vizyonunu güçlendirdiğini belirtti:

“Falke Bilgi Teknolojileri’nin uluslararası pazarlardaki başarısı, Teknopark bünyesindeki firmaların global rekabet gücünün bir göstergesidir. Aksaray’da geliştirilen her yazılım, ülkemizin ihracat gelirine, istihdamına ve uluslararası prestijine katkı sağlıyor.”

Arıbaş, Aksaray Teknopark’ın sadece teknoloji üretimiyle değil, yeni nesil yazılımcıların yetişmesine katkı sunduğunu da vurguladı:

“Teknopark firmalarımız yenilikçi çözümler üretirken aynı zamanda genç mühendis ve yazılımcıların yetişmesine öncülük ediyor. Bu tür girişimlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

Falke Bilgi Teknolojileri, Avrupa’daki başarıyı yeni pazarlara taşıma hedefiyle büyüme stratejisini sürdürüyor. Firma, önümüzdeki dönemde Arap ülkeleri ve Türk devletlerine yönelik yazılım ihracatı planlıyor.

Aksaray Teknopark çatısı altında geliştirilen bu proje, sadece bir yazılım ihracatı değil, yerli teknolojinin küresel rekabette söz sahibi olmasının da güçlü bir göstergesi oldu.