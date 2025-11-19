YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üretim yerlerine göre ihracat verileri, Aksaray’ın 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde gösterdiği güçlü sanayi performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Elde edilen verilere göre Aksaray, dokuz aylık süreçte 1 milyar 198 milyon 903 bin dolarlık ihracat hacmine ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı ve Türkiye genelinde 24’üncü sıraya yerleşti. Bu gelişmeyle Aksaray, Türkiye’deki 30 büyükşehrin 10’unu geride bırakmayı başararak dikkatleri üzerine çekti.

Açıklanan verilere göre, Aksaray’ın ihracatına en büyük katkıyı %54’lük payla otomotiv sektörü sağladı. Şehirde faaliyet gösteren dev otomotiv üreticileri ve yan sanayi firmaları, Aksaray’ın ihracat grafiğini adeta sırtladı.

Otomotiv sektörünü ise %34’lük payla demir–çelik, makine ve aksamları sektörü takip etti. Sanayisi her yıl genişleyen Aksaray’da üçüncü sırada %8,65 oranıyla kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı.

Bu tablo, Aksaray’ın yalnızca belirli bir sektöre değil, farklı üretim kollarına yayılan geniş bir sanayi çeşitliliğine sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

Bugün itibarıyla Aksaray’dan 155 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Her yıl artan bu sayı, Aksaraylı firmaların küresel pazarlardaki etkinliğini ve rekabet gücünü açıkça kanıtlıyor. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Amerika’ya uzanan geniş ihracat ağı, şehrin uluslararası ticaretteki payını her geçen gün artırıyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şehrin rekor düzeyde bir başarı elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ocak-Eylül ayları arasındaki dönemde, Aksaray ihracatımızın rekor seviyelere ulaşması; üretim gücümüzün, sanayi altyapımızın ve firmalarımızın uluslararası rekabet avantajının açık bir göstergesidir. Başta otomotiv olmak üzere tüm sektörlerde ciddi bir ivme yakaladık. Bu başarıyı ortaya koyan tüm ihracatçı firmalarımızı, yatırımcılarımızı ve emek veren çalışanlarımızı tebrik ediyor, Aksaray adına kendilerine teşekkür ediyorum.”

Koçaş, Aksaray’ın her geçen yıl daha güçlü bir sanayi merkezi hâline geldiğini vurgulayarak, 2025 ve sonrasındaki ihracat hedeflerini aşmak için ATSO’nun tüm sektörlere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Gerek ihracat çeşitliliği gerek sanayi bölgelerinin genişlemesiyle Aksaray, İç Anadolu’nun parlayan üretim merkezlerinden biri hâline gelirken; ulaştığı ihracat başarısı şehrin ekonomik geleceğine yönelik umutları da güçlendirdi. Artan yatırım ortamı, gelişen lojistik altyapı ve genişleyen OSB yapısıyla Aksaray’ın önümüzdeki yıllarda Türkiye ihracatında daha üst sıraları zorlaması bekleniyor.