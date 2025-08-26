Aksaray’ın Kalkolitik ve Tunç Çağı sırları çözülüyor: Kültürel etkileşimler bilimsel projeyle gün yüzüne çıkacak!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Üniversitesi’nin de paydaşları arasında bulunduğu yeni bir bilimsel araştırma, bölgenin Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’ndaki kültürel etkileşim ağlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor. “Kalkolitik ve İlk Tunç Çağ’da Kültürel Etkileşim: Aksaray Yerleşmelerine Ait Seramik ve Taş Örneklerinin Kimyasal ve Mineralojik Karakterizasyonunun CBS Teknolojisiyle Analizi” başlıklı proje, Anadolu tarihinin en karanlık dönemlerine ışık tutacak.

SERAMİK VE TAŞLARDAN ANADOLU’NUN GEÇMİŞİNE YOLCULUK

Projede, Aksaray’daki önemli arkeolojik alanlardan elde edilen seramik ve taş buluntular üzerinde ileri düzey analizler gerçekleştirilecek. Kimyasal (XRF), mineralojik (XRD), petrografi ve tipolojik yöntemlerle yapılacak incelemeler sayesinde dönemin üretim teknolojileri, hammadde kullanım stratejileri ve topluluklar arası etkileşim ağları detaylı biçimde değerlendirilecek.

Elde edilen bulgular Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı mekânsal modellerle birleştirilerek, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı yerleşimlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel ilişkileri yeniden inşa edilmeye çalışılacak.

BÖLGEDEKİ KAZI VE ARAŞTIRMALARDAN YENİ VERİLER

Çalışmada, Aksaray’daki Büyük Deller, Güvercinkayası ve Acemhöyük gibi önde gelen kazı alanlarından elde edilen materyallerin yanı sıra 2021–2024 yılları arasında yürütülen Aksaray Tarihöncesi Yüzey Araştırması’ndan sağlanan veriler de kullanılacak. Böylelikle Aksaray’ın tarih öncesi dönemlerine ait dinamikler ilk kez kapsamlı bir şekilde arkeometri ve CBS teknikleriyle bütünleştirilecek.

DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL EKİP

Projede farklı disiplinlerden uzman isimler yer alıyor. ASÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yalçın Kamış ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çaylı çalışmada görev alıyor. Jeoloji, arkeoloji ve arkeometri alanlarını buluşturan bu iş birliği sayesinde, hem seramik hem de taş buluntular üretim, kullanım ve etkileşim bağlamında bütüncül bir yaklaşımla incelenecek.

ANADOLU’NUN TARİHİNE KATKI SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, proje sonucunda elde edilecek verilerin Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerinde yaşanan sosyal, ekonomik ve politik dönüşümlerin anlaşılmasında büyük önem taşıyacağını belirtiyor. Çalışmanın aynı zamanda ileride yapılacak bilimsel araştırmalara altyapı sunacağı vurgulanıyor.

AKSARAY, ANADOLU’NUN TARİH ÖNCESİNDE ANAHTAR ROL OYNAYABİLİR

Uzmanlara göre, Aksaray’ın stratejik konumu ve zengin arkeolojik buluntuları, bölgenin yalnızca yerel değil aynı zamanda bölgesel etkileşim ağlarında da önemli bir rol oynadığını ortaya koyabilir. Böylece Aksaray, Anadolu’nun tarih öncesi dönemine dair büyük resmi anlamada kilit bir merkez olarak öne çıkacak.