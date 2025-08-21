Aksaray’ın kanaat önderlerinden Rasim Gül son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray’ın siyaset, iş dünyası ve basın hayatında derin izler bırakan önemli isimlerinden Gazeteci-Yazar Rasim Gül, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Gül’ün vefatı, kentte ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA HİZMET ETTİ

Rasim Gül, Aksaray’da yalnızca bir gazeteci değil; aynı zamanda siyasetçi, iş insanı ve toplum önderi olarak da tanınıyordu. Uzun yıllar gazetecilik yaparak köşe yazılarıyla kamuoyunu aydınlatan Gül, aynı zamanda Anavatan Partisi İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, siyasi hayatta da aktif roller üstlenmişti.

İş dünyasında ise Aksaray Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüş, iş insanlarının örgütlenmesi ve kente katkı sağlaması için öncülük etmişti. Ayrıca, kentte birlik ve beraberliği güçlendirmek adına “Aksaray İş Adamları Derneği”nin kurulmasına öncülük etti.

KENT KONSEYİ İÇİN YOĞUN ÇABA

Yaşadığı şehre değer katmayı her zaman ön planda tutan Rasim Gül, Aksaray’da Kent Konseyi’nin kurulması için de yoğun gayret gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı, gençlere yol göstermeye, Aksaray’ın kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya ömrünü adadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aksaray’ın tanınmış siması Rasim Gül için düzenlenen cenaze törenine, siyaset, iş dünyası ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Gül, sevenlerinin omuzlarında ebedi istirahatgâhına defnedildi.

AKSARAY İÇİN BÜYÜK KAYIP

78 yıllık hayatı boyunca birçok alanda görev üstlenen Rasim Gül’ün vefatı, Aksaray’da derin bir boşluk bıraktı. Onu tanıyanlar, Gül’ü “dürüstlüğü, mücadelesi ve şehre olan sevgisi” ile hatırlayacak.