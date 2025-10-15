Metin Kurt/Aksaray

İşitme Engelliler Futbol 2. Ligi’nde gösterdiği üstün performansla şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Bekmezci, yönetim kurulu üyeleri ve sporculardan oluşan heyet, Valilik makamında sıcak bir atmosferde kabul edildi. Ziyaret sırasında kulüp başkanı Bekmezci, takımın elde ettiği büyük başarıyı ve hedeflerini Vali Kumbuzoğlu ile paylaştı.

Ziyarette, Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün kazandığı şampiyonluk kupası ile üzerinde “Mehmet Ali Kumbuzoğlu” yazılı özel forma Vali’ye takdim edildi. Başkan Bekmezci, kulüp olarak Aksaray’ı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.

VALİ KUMBUZOĞLU: “İNSANOĞLU İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, özel sporcuların başarılarının tüm Aksaray ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Vali Kumbuzoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Özel sporcuların başarı sağlaması ülkemiz açısından, Aksaray’ımız açısından gurur vesilesidir. İnsan istedikçe başaramayacağı hiçbir şey yoktur, bunu siz ispatladınız. Kupayı aldınız, şampiyon oldunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Takım halinde iş birliği içinde şampiyon olabileceğinizi gösterdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Devlet olarak her zaman yanınızda olacağız.”

BAŞKAN BEKMEZCİ: “AKSARAY’I GURURLA TEMSİL EDİYORUZ”

Kulüp Başkanı Mehmet Bekmezci ise Vali’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün hedefinin sadece 1. Lig’de kalıcı olmak değil, daha büyük başarılara imza atmak olduğunu ifade etti.

“Bu başarıyı, şehrimizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etme azmiyle kazandık. Aksaray halkının ve sayın Valimizin desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz.” dedi.

SESSİZ AZİM, BÜYÜK ZAFER

Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü, hem sportif başarılarıyla hem de örnek mücadele ruhuyla Aksaray’da engellerin aşılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Takımın 1. Lig’e yükselmesi, kentte büyük sevinç yaratırken, özel sporcuların bu başarısı tüm engelli bireylere ilham kaynağı oldu.