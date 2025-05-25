Aksaray’ın sorunları Ekonomi Şurası’nda gündem oldu!

Aksaray / Metin Kurt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen şurada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile çok sayıda bakan yardımcısı, oda ve borsa başkanları hazır bulundu.

Aksaray’ın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak kritik başlıkları gündeme taşıyan Koçaş, özellikle Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi, Dış Havzadan Su Getirme, GES yatırımlarında yaşanan kota sorunları ve tekstil sektöründeki yapısal problemleri yüksek sesle dile getirdi.

DEMİRYOLU YOKSA SANAYİ DE ZORLANIYOR

Koçaş konuşmasında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 600 yatırımcıyla büyümeye devam ettiğini, yeni genişleme alanlarıyla yatırımcı sayısının ikiye katlanarak ülkenin 7. büyük OSB’si olma yolunda ilerlediğini belirtti. Demiryolu altyapısının eksikliğinin büyük firmalar tarafından en önemli handikap olarak görüldüğünü vurgulayan Koçaş, şunları söyledi:

“Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi’nin uygulama projesi tamamlandı, yatırım programına alındı. Artık ödenek tahsisi yapılarak ihalenin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu proje, sanayi ürünlerinin ve hammaddelerin daha ekonomik, güvenli ve hızlı taşınmasını sağlayacak, şehrimizin ticari cazibesini artıracaktır.”

TARIMIN KALBİ SU BEKLİYOR

450 bin hektarlık tarım arazisinde rekor üretim yapan Aksaray çiftçisinin, 250 metre derinlikten su çekerek üretime devam ettiğini belirten Koçaş, “Yer altı suyu tükeniyor. 1,5 milyon ton şeker pancarıyla ülkenin şeker ihtiyacının %10’unu karşılayan, ay çekirdeğinde %25 üretimle lider olan ilimiz için dış havzalardan su getirilmesi hayati bir zorunluluk haline geldi” dedi.

Tarımda olduğu kadar hayvancılıkta da Aksaray’ın öne çıktığını belirten Koçaş, “1 milyon küçükbaş, 400 bin büyükbaş varlığıyla günde 1400 ton süt, yılda 50 bin ton et üretiyoruz. Bu üretim gücünü sürdürebilmek için su projesi artık ertelenmemeli” ifadelerini kullandı.

GES YATIRIMLARI TRAFOYA TAKILIYOR

Enerji maliyetlerinin yüksekliği karşısında firmaların Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına yöneldiğini, ancak trafo kapasite sorunları nedeniyle birçok yatırımın hayata geçirilemediğini belirten Koçaş, özellikle OSB’lerde kapasite artırımı ve kota düzenlemelerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

“Birçok firma, dağıtım şirketlerinin sınırlı kapasitesi nedeniyle GES yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Bu durum sadece firmaların değil, ülkemizin enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm hedefleri açısından da büyük engel oluşturuyor” dedi.

SORUNLARI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ahmet Koçaş konuşmasını, “Aksaray’ın, üretimiyle, sanayisiyle, tarımıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan stratejik bir şehir olduğunu biliyoruz. Bizler de bu katkının sürdürülebilir olması için çözüm önerilerimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı.

Ekonomi Şurası’nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Ahmet Koçaş, Aksaray’ın sesini en üst düzeyde duyurarak, kent adına önemli bir diplomasi başarısına da imza atmış oldu.