Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın yetiştirdiği milli atlet İnci Kalkan, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Çoğu zaman kendi imkânlarıyla çalışmalarını sürdüren İnci Kalkan, 08 Kasım 2025 tarihinde Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda takım halinde Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’ye bir kez daha gurur yaşattı.

Atletizm branşında uzun yıllardır ulusal ve uluslararası pistlerde mücadele veren Kalkan, spor hayatını adeta kendi azmi ve iradesiyle sürdürürken, aynı zamanda yeni sporcular yetiştirerek Türk atletizmine katkı sunuyor.

Kalkan, hem bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor hem de kendi sporcularını yetiştirerek tecrübelerini aktarıyor. Tüm zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen başarıdan başarıya koşan milli sporcu, hedefinin 2028 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu ifade ediyor. 2018 yılında 3 bin metre yarışlarında elde ettiği 9.36’lık derece ile Türkiye rekoruna imza atan İnci Kalkan, bugüne kadar katıldığı birçok önemli şampiyonada bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Henüz genç yaşında Balkan, Avrupa ve dünya arenasında önemli dereceler elde eden sporcu, Aksaray’dan yükselen bir yetenek olarak uluslararası atletizm camiasına adını yazdırmayı başardı.

İnci Kalkan’ın başarıları:

2016 ISF Gymnasiade 3000 m Şampiyonu

2017 EYOF 3000 m Avrupa İkinciliği

2018 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 3000 m Balkan Birinciliği

2018 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası 3000 m Avrupa İkinciliği

2018 Youth Olympic Games Katılım

2018 Avrupa Gençler Kros Şampiyonası (4000 m) Avrupa Üçüncülüğü

2018 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Yarışması (4000 m) Avrupa Üçüncülüğü

DESTEK BEKLİYOR

Aksaraylı genç sporcu, tüm bu başarılara rağmen hâlâ destek ve sahiplenilme bekliyor. Kalkan, olimpiyat hedefi doğrultusunda daha güçlü hazırlanmak ve ülkesine yeni rekorlar, yeni madalyalar kazandırmak için imkânlara, desteğe ve görünürlüğe ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden milli atlet, gerekli destek sağlanması halinde ismini dünya sahnesinde çok daha güçlü duyuracağının sinyallerini veriyor. Aksaray’ın gururu İnci Kalkan, azmi ve başarılarıyla Türk sporunun geleceğine ışık olmaya devam ediyor.