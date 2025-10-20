Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Aksaraylı polis memuru Ahmet Derin (32), 19 Ekim 2025 Pazar akşamı evinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay, saat 19.20 sıralarında Kırşehir merkezdeki bir mahallede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evinden silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, polis memuru Ahmet Derin’i ağır yaralı halde buldu. Derin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan talihsiz polis, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “OLAY KİŞİSEL NEDENLERDEN KAYNAKLANIYOR”

Kırşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olayın ilk bulgulara göre kişisel nedenlerden kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Ahmet Derin, kendi ikametinde beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak başlatılmıştır.”

Valilik, ilk etapta Derin’in ağır yaralı olduğunu belirterek kamuoyuna “acil şifalar” dileğinde bulundu. Ancak ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, genç polis memurunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

AKSARAY’DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ahmet Derin’in, uzun süredir Kırşehir’de görev yaptığı, çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir polis olduğu belirtildi. Ölüm haberi hem meslektaşlarını hem de memleketi Aksaray’daki ailesi ve yakın çevresini derin bir yasa boğdu.

Derin’in cenazesinin, bugün Aksaray Paşacık Mahallesi’nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Emniyet camiasında büyük üzüntü yaratan olay sonrası, meslektaşları ve birçok vatandaş sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak genç polise rahmet, ailesine sabır diledi.