Aksaray'lı Prof. Dr. Abdullah İçli’den uluslararası başarı

AKSARAY / METİN KURT

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, önemli bir başarıya daha imza attı. Kardiyoloji biliminin en güncel tedavi yöntemlerinden biri olan kateter ablasyonu uygulamalarında, alanında uluslararası eğitim merkezi olmaya hak kazanan klinik, bu alandaki uzmanlık ve öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Bu prestijli sertifika, atriyal fibrilasyon (AF) gibi toplumda en sık görülen ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kateter ablasyonu uygulamalarının, uluslararası düzeyde eğitim verecek nitelikte olduğunu belgeliyor.

Tıp Fakültesi adına bu önemli sertifikayı; Aksaraylı akademisyen Prof. Dr. Abdullah İçli, Dr. Öğr. Üyesi Enes Elvin Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lütfü Sertdemir teslim aldı. Prof. Dr. İçli ve ekibi, hem klinik başarıları hem de akademik çalışmalarıyla tıp dünyasında takdir toplamaya devam ediyor.

Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın bu başarısı, sadece Necmettin Erbakan Üniversitesi için değil, aynı zamanda Türkiye’nin sağlık eğitimi ve uygulamaları açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, sürece katkı sunan başta Üniversite Rektörlüğü olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve tüm yöneticilere teşekkür edildi. Uluslararası eğitim merkezi statüsünün, hastalara daha nitelikli hizmet sunmanın yanında, yeni kuşak kardiyologların da daha donanımlı yetişmesini sağlayacağı belirtildi.

Bu başarıyla birlikte Prof. Dr. Abdullah İçli ve ekibi, Aksaraylıların gururu olmaya devam ediyor.