Aksarayspor'da alarm zilleri! Takımın geleceği tehlikede mi?

Aksaray / Metin Kurt - Yeniçağ

Basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Alakuş, Aksarayspor’un sadece bir futbol kulübü değil, Aksaray’ın marka değeri ve gençliğin umudu olduğuna dikkat çekti:

“2019’da amatör kümeden yola çıkan takımımız bugün 2. Lig’de. Bu başarı sadece futbol değil, Aksaray’ın inancı ve emeğidir. Ancak başarı sürdürülebilir değilse, kalıcılığı da olmaz.”

Alakuş’un bu sözleri, yönetimin finansal darboğazı ve sürdürülebilir bir yapı kuramama endişesini açıkça ortaya koyuyor.

BÜTÇE YÜKSELİYOR, DESTEK AZALIYOR

2024-2025 sezonunda yaklaşık 140 milyon TL harcandığını ifade eden Alakuş, yeni sezonda bu rakamın en az 150 milyon TL'ye çıkacağını belirtti. Bu noktada da belediye bütçesinin tek başına yeterli olmayacağı uyarısını yaptı:

“Vanspor, Serikspor gibi kulüpler 300 milyonlara dayanmış durumda. Biz hâlâ mütevazı bütçelerle savaş veriyoruz ama artık sınırdayız. Bu yük yalnızca kamu eliyle taşınamaz.”

BELEDİYENİN SINIRLARI ZORLANDI

Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker ise, "Kulüp artık sadece belediyenin değil, tüm şehrin takımı" vurgusuyla özel sektörün elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti:

“6 yıldır bu kulübün içerisindeyiz. Ancak futbolcu maliyetleri iki katına çıktı. Belediyenin bu yükü tek başına taşıması mümkün değil. Aksaray OSB ve büyük firmalar artık devreye girmeli.”

Peker’in sözleri, mevcut belediye desteğinin sınırlarına geldiğinin açık sinyali. Peker ayrıca, yönetim değişikliği iddialarını yalanlarken, "gerekirse yeni bir yönetim de olabilir" diyerek kapıyı aralık bıraktı.

AKSARAYSPOR NEREYE GİDİYOR?

Yönetimden gelen net mesaj şu:

“Bu takım için ortak akıl ve ortak fedakârlık gerekiyor.”

Eğer özel sektör ve Aksaraylı iş insanları elini taşın altına koymazsa, kulübün hem mali hem sportif geleceği tehlikeye girebilir.

ÇÖZÜM NEREDE?

İş dünyasının organize desteği şart. OSB ve sanayi kuruluşlarının sponsorluk ve ayni katkılarla sürece aktif katılımı hayati önemde.

Yönetimde yenilenme değil, zihniyette dönüşüm gerekiyor. Katılımcı, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir sistem kurulmalı.

Şehirdeki futbol bilinci arttırılmalı. Taraftar desteği sadece tribünde değil, sosyal ve ekonomik alanda da hissedilmeli.

AKSARAYSPOR SAHİPSİZ KALMAMALI

Aksarayspor’un geleceği, yalnızca birkaç yöneticiye bırakılmayacak kadar önemli. Belediye ve kulüp yönetimi üzerlerine düşeni yıllardır yapıyor. Şimdi sıra Aksaraylı iş insanlarında, sanayi kuruluşlarında ve halkta. Bu takım Aksaray’ın sesiyse, susturulmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Aksarayspor bir kulüpten fazlası… O bir şehir ruhudur.