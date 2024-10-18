Akşehir Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 30.10.2024 Çarşamba günü satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

Seyran Mahallesi 4780 G.M. no’lu 882 ada 148 parsel 556,53 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.900.000,00 TL, geçici teminatı 117.000,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4777 G.M. no’lu 882 ada 150 parsel 531,90 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.750.000,00 TL, geçici teminatı 112.500,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4781 G.M. no’lu 883 ada 153 parsel 588,62 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 4.150.000,00 TL, geçici teminatı 124.500,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4782 G.M. no’lu 883 ada 154 parsel 589,56 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 4.200.000,00 TL, geçici teminatı 126.000,00.TL’dir.

Atakent Mahallesi 575 G.M. no’lu 183 ada 2 parselde bulunan 47,835.48 m² Tarlanın kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 50.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 7.500,00 TL’dir.

Katılımcıların 30.10.2024 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.