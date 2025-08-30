Akşehir’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda A.K.A, S.U., K.E., K.C. ve R.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 9 parça halinde 350 kullanımlık kağıt bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K.A. serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, K.E., K.C. ve S.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.