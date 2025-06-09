Akseki’de yumurta kamyonu devrildi: Sürücü öldü!

Kaynak: Haber Merkezi
Akseki’de yumurta kamyonu devrildi: Sürücü öldü!

Antalya Akseki’de yumurta yüklü kamyonun devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında, araç altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Fatih Sağlam / Akseki / YENİÇAĞ

Kaza, dün saat 20.00 civarında Akseki-Manavgat karayolunda, Manayıt mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Osman Öztürk (60) yönetimindeki 07 LEG 98 plakalı yumurta yüklü kamyon, Manayıt mevkiinde virajı alamayıp yol kenarındaki kayalık ve taşlık alana savruldu, ardından ters döndü.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Akseki Bölge Trafik ve Taşlıca Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonun altında kalan sürücüye saatlerce ulaşamadı. Vinçle kamyonun kaldırılmasıyla sürücüye ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, hayatını kaybeden sürücü Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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