Akşener: Ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi doğru değil

Adıyaman, Kahramanmaraş ve son olarak Hatay’ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, “Vatandaşlık hakkı tanıyoruz dolarla. Külliyen karşıyım, para ve ev alma karşılığı vatandaşlık verilmesine. Şu anda derhal Hatay’dan başlayarak, bütün deprem bölgesinde bu yasaklanmalı. Kesinlikle durdurulmalı. Burada bütün fiyatlar düştü, en önemlisi de bu. Bu insanları malını mülkünü satmak zorunda bırakmak yerine derhal yardım edilmeli ki, göçün önlenmesi lazım” çağrısında bulundu.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Akşener depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi ve okulların uzaktan eğitime geçmesiyle ilgili, “Ben ailelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesini doğru bulmuyorum. Yurtlar genellikle altı kişiliktir. Bir aile düşünün, ister beş, ister altı, ister yedi kişilik olsun, tek bir yerde kapatıyorsun, o olmaz. KYK yurtlarını tahsis etmek yerine turizmin dışında kalan oteller tahsis edilebilir. Evler tahsis edilebilir. Doğru bulmuyorum” görüşünü ifade etti.