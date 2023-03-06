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Akşener masaya dönünce troller yasa girdi. Derin sessizliğe büründüler

İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönüşü sonrası sosyal medyada troller yasa girdi, derin sessizliğe gömüldüler.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:22
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Akşener Altılı Masa'ya dönünce troller yasa girdi

Akşener masaya dönünce troller yasa girdi. Derin sessizliğe büründüler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12. Toplantısı sonrası masada oluşan tabloya tepki göstererek, Altılı Masa’dan kalktığını açıklamıştı.

MERAL AKŞENER ALTILI MASA'YA GERİ DÖNDÜ

Hafta sonu ve bugün Ankara’daki yoğun görüşmeler sonrası, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşen Meral Akşener bugün Saadet Partisi’nde saat 16.00’da toplanacak olan Altılı Masa’ya katılacağını açıkladı.

TROLLER YASA GİRDİ

İYİ Parti lideri Akşener’in masadan kalktığını açıklaması sonrası sosyal medyada Akşener ve Altılı Masa aleyhinde çok sayıda paylaşım yapan troller, Akşener’in masaya geri döneceğini açıklaması sonrası derin bir sessizliğe gömüldü.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası trollerin sosyal medyada neler yapacağı merakla bekleniyor.

AKŞENER ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Öte yandan Altılı Masa toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giriş yapan Meral Akşener, yoğun alkışlarla karşılandı. Masayı oluşturan altı parti liderinin katılacağı toplantıda, Meral Akşener'in önereceği cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifleri görüşülecek.

 

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