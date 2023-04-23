Akşener Aydınlıların bayramını böyle kutladı. Telefonda Akşener'in söyledikleri alkış yağmuruna tutuldu

İYİ Parti İl Başkanlığı, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partilileriyle bayramın 2. gününde bir araya geldi. Bayramlaşma programına telefon ile katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “İnşallah 14 Mayıs’ta bize musallat olan bu iktidarı göndereceğiz” dedi.

Akşener Aydınlıların bayramını böyle kutladı. Telefonda Akşener'in söyledikleri alkış yağmuruna tutuldu

Aydın’da, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner öncülüğündeki heyet ilk önce Söke ardından Nazilli ve Efeler ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Ömer Karakaş’ın telefonu aracılığı ile Aydınlı vatandaşlara seslendi.

Akşener; “Benim değerli ailem hepimizin Ramazan Bayramı mûbarek olsun. 26 Nisan Çarşamba günü Aydın’da sizlerle bir araya geleceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta bize musallat olan bu iktidarı göndereceğiz. Millet İttifakı olarak iktidara çok yakınız. Allah’ın izni ile bu bozuk düzenden kurtulacağız. Aydın’da birinci parti olmak ve beni başbakan yapmak için çok çalışmanız lazım, ben başaracağınıza inanıyorum. Çarşamba günü görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.” diye konuştu.

Öte yandan konuşması sırasında Akşener’in yanında bulunan Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bütün vatandaşların bayramını kutladı.

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