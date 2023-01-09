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Akşener: Bugün bize müslümanlık satanlar hadi oradan! Yuh olsun size!

Akşener, İYİ Parti kongresinde, "Kanım aksa da zafer İslam’ın’ diyen arkadaşlarımı gördüm. Bugün bize müslümanlık satanlar hadi oradan be! Hadi oradan be! Hadi oradan be! Yuh olsun size! Yuh olsun size! Yuh olsun size!” dedi. O anlar salonda büyük alkış topladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:03
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Akşener: Bugün bize müslümanlık satanlar hadi oradan!

Akşener: Bugün bize müslümanlık satanlar hadi oradan! Yuh olsun size!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

İktidara sert sözlerle yüklenen Akşener, "Ben 9 aylık çocuğuna şekerli su veren gelinler gördüm. Anasının başında tülbenti, ağzında diş olmayan gencecik sanıkların, mahpusların ailelerini gördüm. Yanında yemek olmayan, o günü aç geçirecek insanlar gördüm. Hatırladınız mı benim yaşımdakiler? Ranza telleriyle işkence edilmiş, ‘Kanım aksa da zafer İslam’ın’ diyen arkadaşlarımı gördüm. Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan be! Hadi oradan be! Hadi oradan be! Yuh olsun size! Yuh olsun size! Yuh olsun size!” dedi.

O sözler salonda büyük alkış topladı.

"ELBETTE BAŞBAKAN MERAL OLACAK"
Akşener ayrıca, “Hiç merak etmeyin çok az kaldı. Sene, o senedir. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama bir şey daha olacak. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak.” ifadelerini kullandı.

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Demedi deme
9.01.2023 13:13
Umudumuz ve her türlü güvendiğimiz bu IYI parti CHP nin vesayetinden ne zaman nasıl kurtulacak, 1. Parti olması buna bağlı bunu ne zaman görecekler yapacaklar , sabirla bekliyoruz!!!...  
 
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