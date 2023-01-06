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Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Dudullu-Bostancı metrosunun açılışında konuştu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 12:12
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Akşener canlı yayında açıklıyor

Akşener canlı yayında açıklıyor
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Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Umarım bu iradenizi bazıları görür. Değerli genel başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, bugün burada bir açılış için geldik ama bu normal bir açılış değil. Azıcık gıcık edelim mi? İşte bu açılışlara gıcık olukları için belediye başkanımıza yasak geliyor.

Biz bunu sandıkta değiştireceğiz, helal oylarımızla değşitştireceğiz, onun için korkuyorlar. ‘Hiçbir şey olmamışsa bir şey oldu’ dendi ve bir şey oldu. Canan başkanım ve Buğra başkanım o ıslak imzalı tutanakları almasaydı bir şey olacaktı. Allah sizden razı olsun.

Demek ki neymiş; bu abidik gubidiklere hazır olmalıymışız ama tedbir almalıymışız. Tedbir alınca abiler gıcık oluyormuş, yere yapışıyormuş. 13 bin 500 oyu toparlayamadılar, sonra kadınıyla erkeyiğle 800 bin oy farkla yeniden seçtik. Ahmaklara bakın; 13 bin 500 oy farkla seçilen belediye başkanıyla 805 bin oy farkla seçilen belediye başkanı arasındaki gücü arasındaki farkı bilmeyen ahmaklara bakın. Sonra ahmak diyince kızıyorlar. Benim dokunulmazlığım ypk, ben de ahmak dedim. Bekleriz, buyursunlar.

Bu ülkede vesayetle, darbelerle, sopalarla karşlılaştık. Darbe dönemlerinde dahi, darbe dönemi sonrasında dahi cübbelere düğme dikilen bir zaman olmamıştı. Demek ki kazanmak zorundaymıuzşız. Yargının tarafsız yargı için kazanmak zorundaymışız.

Ekrem başkan üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Sonrasında bir yolculuk başlayacak. Bir İstanbullu olarak diyorum ki eğer biz İmamoğlu’nu verirsek, bu belediye başkanlarımızın çalışmalarının önüne geçmek için her türlü haksızlığın önüne geçmezsek yuh olsun bize.

Ayrıntılar geliyor...

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1950
6.01.2023 12:24
Meral hocam başta Kemal bey olmak üzere birlikte güç oluşturursanız, inanın 2019 yerel seçimlerden daha büyük bir hezimeti, akp-mhp ye yaşatmanız büyük olasılık  
 
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