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Meral Akşener depremden etkilenen iki çocuğu Ankara'ya götürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden etkilenen iki çocuğu ve çocukların annesini, babasının bilgisi dahilinde Adıyaman’dan Ankara’ya götürdü.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:16
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Akşener depremden etkilenen iki çocuğu Ankara'ya götürdü

Meral Akşener depremden etkilenen iki çocuğu Ankara'ya götürdü
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 ilde yıkıma yol açtı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem sonrası enkazlarda hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Dönüşünde bir depremzede ile ayaküstü sohbet eden Akşener, sarılmak isteyince “kirliyim” yanıtını aldı.

“Olsun. Bu emek kiri” diyen Akşener depremzedeyi kucakladı.

2 çocuğunun güvene alınması halinde eşi, anne ve basıyla enkazlara girip arama yapmak istediklerini aktaran depremzedeye Akşener, diledikleri zaman geri getirmek koşuluyla çocukları Ankara’ya götürmek üzere izin istedi.

Akşener, gerekli izni almasının ardından iki çocuğu ve annelerini de yanına alarak Ankara’ya döndü.

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