Meral Akşener Diyarbakır'da konuştu: Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinden vazgeçilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı deprem bölgesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Akşener üniversitelerin çevrimiçi olmasıyla ilgili, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum derhal bu karardan vazgeçin üniversite öğrencilerinin üniversitede eğitim görmelerinin önünü açın." dedi.

Devamında ise Akşener "Diyarbakır’dan sesleniyorum bizim aile mahremiyetimize 6 kişilik 10 kişilik yurt odasına sığdırmak doğru değildir. Erkek kız yurdu ayrıdır. Böyle bir şey olamaz. KYK yurtlarındaki aileler kalamaz zaten kalmıyorlar. Aile mahremiyetine uygun değildir. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinden vazgeçilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

Çok büyük deprem yaşadık çok kaybımız yaralımız var. Uğur Poyraz ve arkadaşlarımız 5. Buçukta diğer arkadaşlarımız 9. Buçukta şeklinde bölündüler ve gittiler.

Siyasetin veli nimeti seçmendir. Depremle ilgili yaptığımız çalışmalarımızın öznesi vatandaşlarımız ve sizlersiniz.

Ben ve arkadaşlarım hala sahada çalışıyoruz. Diyarbakır'da şikayetleri dinledim, olması gerekenleri öğrendim.

EĞİTİM

Pandemide yüz yüze eğitim yapılamadı. Tablet ve internet eksiklikerini söylemiştim biz de bu eksiklikleri gidermeye çalıştık. İktidarın bunu çözmesi lazımdı. Diyarbakır’da gördüğüm şey de bu çocukların tablet eksiği var çadır kentte. Bazı eksiklikler var bir kısmını biz çözeceğiz bir kısmının da çözülmesini sağlayacağız.

Diyarbakır’dan sesleniyorum bizim aile mahremiyetimize 6 kişilik 10 kişilik yurt odasına sığdırmak doğru değildir. Erkek kız yurdu ayrıdır. böyle bir şey olamaz. KYK yurtlarındaki aileler kalamaz zaten kalmıyorlar. Aile mahremiyetine uygun değildir. Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinden vazgeçilmesi lazım.

İkinci konu var üniversitelere olan alerjiyi anlamadım ben. YÖK başkanı bir talimat verdi asla yüz yüze eğitim olmayacak sorunun biri şu pilotluk eğitimi gören öğrencinin pratik yapması gerekiyor bunu nasıl yapacak. İkinci olarak rektörlere yanlış talimat veren bir YÖK Başkanı’ndan bahsediyorum.

Sayın Erdoğan'a sesleniyorum derhal bu karardan vazgeçin üniversite öğrencilerinin üniversitede eğitim görmelerinin önünü açın. Seçilmişlerin karşısında atanmışların talimatlarından bıktık.

DİYARBAKIR'A GİTTİ DEPREMZEDELERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ

Meral Akşener depremden etkilenen Diyarbakır'a ziyarette bulundu. Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Akşener hepsine tek tek sarıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler tek tek KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Öğrenciler de yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından evlerine dönmek zorunda kaldı.