MHP’nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etti. Akşener o dönemde İçişleri Bakanıydı. 8 Nisan tarihinde Türkiye tarihinin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden birinin salimen yapılabilmesi için önemli gayret sarf etti. Tüm emniyet birimlerini cenaze için seferber etti. Yine TBMM ve Kocatepe Camii'ndeki törenlerin dışında Anıttepe’de ki defin törenlerine de Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile birlikte katılarak Başbuğuna karşı son görevini de yerine getirdi.

Türkeş, Akşener’in gençliğinde baba evlerinde misafir ettiği ve karizmasına hayranlığını ifade ettiği bir siyasi kişiliktir. Türkeş’in kadınlara karşı nezaketi ve hatta annesinin hazırladıkları yemek sonrası elini öpmesi ve iltifatları üzerine annesinin değişen halet-i ruhiyesini dar mekan sohbetlerinde yıllarca anlatmıştır.

Diğer yandan MHP, Akşener’in baba ocağından daha çok abi ocağıdır. Rahmetli abisi Nihat Gürer, MHP camiası tarafından saygı duyulan bir isim olmanın yanı sıra camiada eskiye dayalı ilişkilere de sahipti. Akşener de üniversite öğrenciliği döneminde kendi ifadesi ile “kız talebe” olarak ülkücü hareket saflarında bulunmuştur.

Türkeş’in ölümü ve ardından yaşanan olaylı kongreler sonucu Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı seçildi ve MHP iki yıl sonra 1999 yılında tarihinin yüzde 18 ile en yüksek oyunu alarak Ecevit hükümetinin iktidar ortağı oldu. İşte Akşener, 2001 yılı içerisinde DYP’den istifa edip akabinde çok kısa bir Erdemliler hareketi (AKP kurucu organizasyonu) macerasından sonra 3 Kasım 2001'de iktidardaki MHP saflarına katıldı.

AKŞENER’İN DYP’DEN SIRA DIŞI İSTİFASI

Akşener’in DYP’den istifası da öyle olağan bir istifa değildir. Akşener, DYP’den adeta kovulmuştur. Akşener’in milletvekili seçildiği İstanbul seçim bölgesinde dönemin İstanbul İl Başkanı Süleyman Soylu ve 32 ilçe başkanı 2000 yılında basın açıklaması marifeti ile yaptıkları müşterek bir çağrı ile Akşener’in Doğru Yol Partisi'nden istifasını istemiştir.

Süleyman Soylu, yıllar sonra o döneme ilişkin yaptığı açıklamada “…Aslında çok derin bir alt yapısı var bu fotoğrafın. Bir kısmını anlatabilirim. 1999 kongresiydi sanırım Akşener, Tansu Hanım'a karşı kurulan kongrede hareket etti. Tansu Hanım, Akşener'e önemli sorumluluklar vermişti. Şehit aileleriyle ilgili ve aynı zamanda bütün meselelerin içeresine müdahil etmişti.

Meral Akşener'in kim olduğunu toplum bilmiyor. Biz beraber çalıştık. Önemli bir özelliği mesela 6-7 aydan sonraki bir olayı sürdüremez. Bir devamlılık sorunu vardır. Bulunduğu bir çizgi içerisinde istikrarlı değildir. İkincisi Tansu Hanım kendisine partide önemli görev vermişti. O bu dönemde aldığı görevlerden birinde istismar ortaya koydu ve parti camiasında herkes bilir. Bu istismar sayesinde Tansu Çiller'i hayal kırıklığına uğrattı. Çiller ve arkadaşları, Akşener'in partiden gitmesi için ortak bir karara vardılar. Hem başkanın hem de partinin güvenini istismar etti. Sağda solda partiye yönelik sözleri üzerine İstanbul İl Başkanlığı olarak böyle bir açıklama yaptık."

Soylu’nun kast ettiği ve DYP camiasının tamamının bildiği bu istismarın, 1999 seçimlerinde Adana seçim bölgesinde seçilecek sıradan bir milletvekilliğinin Nesime Aysel Sabuncu adlı bir kadına para karşılığı satılmasına yönelik iddialar olduğunu bir önceki yazı dizimizde ayrıntıları ile ifade etmiştik.

AKŞENERLİ MHP TBMM DIŞINDA KALIYOR

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde adeta politik bir devrim oldu ve seçmen MHP ile birlikte hem merkez sağ hem de sol partileri çok ağır bir seçim yenilgisine uğrattı. Devlet Bahçeli’nin Kocayayla’da bir parti programı esnasında kendisine gelen bir telefon sonrası hiçbir MHP‘li yönetici ve koalisyonunun diğer ortakları Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz ile görüşmeden yaptığı bir erken seçim çağrısı sonrası Türkiye’nin iktidar kapıları ardına kadar AKP'ye açıldı.

Bugün dahi dönemi tahlil eden bir çok siyasi analizde, Devlet Bahçeli'nin; 2001 tarihinde yaşanan ağır ekonomik kriz sonucunda uygulanan programın sonuçlarını beklemeden 57. Hükümeti erken seçime götürerek AKP iktidarının önünü kasten açtığı iddia edilmektedir.

MHP İÇ SİYASETİNDE AKŞENER

Akşener, MHP’ye katıldığı tarihten bir yıl sonra MHP muhalefete düştü. Ancak Akşener, MHP'de olduğu 15 yıl boyunca kendi adaylığına kadar hiç parti içi muhalefete düşmedi ve her zaman Devlet Bahçeli’nin sadık bir hizmetkarı oldu. Bu dönemde MHP kongrelerinde Devlet Bahçeli karşısında; 2003 yılında Ramiz Ongun ve Koray Aydın, 2006 yılında Ümit Özdağ ve 2012 yılında Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu aday oldu. Ancak Akşener her defasında Bahçeli’nin yanında muhalefetin karşısında durdu.

Kaderin garip bir tecellisi olarak yıllar sonra Akşener, İYİ Parti'yi, hiç oy vermediği Müsavat Dervişoğlu Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın da içerisinde bulunduğu bir politik kadro ile birlikte kuracaktır. Bu isimler arasında sadece Dervişoğlu, Akşener’e güvenen ve yol arkadaşlığı yapan isim oldu. Diğerleri Akşener’i halk ve parti tabanının ilgisi nedeni ile makbul ve kullanılacak bir aday olarak gördüler. İleride Sinan Oğan’ın da katılacağı bu muhalefet anlayışı MHP muhalefet sürecini çeşitli defalar zora sokacaktır.

2001-2015 MHP döneminde Akşener, esasen sadece kendine oynadı. Titizlikle bir “abla” imajı inşa etti ve bu konuda Bahçeli’nin kendisine bahşettiği TBMM Grup Başkanvekilliği'ni son derece akıllıca kullandı. Her derdi olanın her darda kalanın yanında bireysel olarak olmaya çalıştı. Ancak hiç kimse için siyasi risk almadı.

Bu dönem adeta Akşener’in sorunlu DYP geçmişini unutturma dönemiydi. Diğer yandan Türkeş sonrası bütün bir politik ömürleri adeta siyasi maraba olarak geçmiş ülkücü taban, Akşener’in abla sıcaklığı karşısında adeta mum gibi eriyordu. Alttan altta ve içten içe bir Akşener sevgisi oluşuyordu. Akşener, bir taraftan bu sevgiyi derinleştirecek kürsü hamleleri yapmaya ısrarla devam ediyor, diğer yandan bireysel ilişki dairesini son derece sınırlı tutarak kendini koruyordu.

DEVLET BAHÇELİ İLE AKŞENER'İN ARASINI BOZAN DÜĞÜN

Uzun yıllar MHP iç siyasetini yakından takip eden ve orada siyaset yapan kaynaklar, Akşener ile Bahçeli arasının aslında 2012 yılında Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in Beylerbeyi Sarayı'nda yapılan düğününde bozulduğunu ve Bahçeli’nin o gece Akşener’e karşı bir güven sorunu yaşadığını ifade etmektedir.

O düğün gecesinin nikah şahitleri aslında Devlet Bahçeli’de oluşan soru işaretinin de şahitleridir. Damat Fatih Akşener’in nikah şahitleri arasında Bahçeli’nin yanı sıra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile iş adamları İnan Kıraç ve Zeynel Abidin Erdem’de vardı. Yine İBB Başkanı Kadir Topbaş’ta çiftin nikahını kıymıştı. Akşener, tüm düğün gecesi boyunca başta iktidar mensupları olmak üzere tüm davetlileri ile yakından ilgilenmiş ancak Bahçeli’nin yanına bir kez dahi uğramamıştı.

2014: AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAY YAPILMAYI BEKLİYOR

2014 yılında Türkiye ilk defa yürürlükte olan parlamenter sistemde Cumhurbaşkanını halkoyu ile seçecekti. Bu husus 2010 yılında yapılan ve FETÖ elebaşının "Mezardakiler dahi kalkıp oy kullansın" talimatı verdiği Anayasa referandumu sonucu Anayasa hükmü haline gelmişti ve Abdullah Gül eski sistemin son Cumhurbaşkanı olarak görev süresini dolduruyordu. Bu seçim aynı zamanda 2015'te yapılacak genel seçimlerin provası niteliğindeydi.

Bu dönemde ana muhalefet partisi CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partisi olan MHP’nin başında da Devlet Bahçeli vardı. Her iki genel başkan da aday olmayı düşünmüyordu ve her iki genel başkan da partilerinden gösterilecek bir adayın Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda karşılarında çok güçlü bir genel başkan adayı olabileceğinin de pekala farkındaydılar. Bu sebeple örtülü olarak anlaştılar Kemal Kılıçdaroğlu teklif etti, Devlet Bahçeli kabul etti ve “Ekmek için Ekmeleddin” diyerek Ekmeleddin İhsanoğlu adında kimsenin tanımadığı birini Cumhurbaşkanı adayı göstererek Erdoğan’a ilk Cumhurbaşkanlığını hediye ettiler. Olan bunlara inanıp “Seni Başkan yaptırmayacağız” diye ortalarda gezerek Erdoğan’a siyasi tafra yapan Selahattin Demirtaş’a oldu. O gün bugün hâlâ Edirne F Tipi Cezaevi'nde mukim olarak hayatını sürdürüyor.

İşte Akşener’in asıl hedefi bu seçimlerde bir kadın aday olarak Erdoğan’ın karşısına çıkabilmekti. Aslına bakarsanız yıllardır hazırlanıyordu. Yaptırdığı bazı kamuoyu yoklamalarında da seçim ikinci tura kalıyor ve Akşener ikinci turda yüzde 49’a karşı yüzde 51 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini alıyordu. Bu yoklamaları o gün MHP’de birlikte siyaset yaptığı ve ancak geçmişte Doğru Yol Partisi içerisinde bulunduğu kadrolar vasıtası ile Devlet Bahçeli’nin önüne koydurdu. Ancak Bahçeli oralı olmadı. Tevatür o dur ki Bahçeli o tarihlerde Akşener’in mazisine ilişkin bazı karanlık ilişkileri bu yoklamaları getirenlere anlatmış dahil olmamaları konusunda uyarmış ve eklemiş.

“Türkiye’nin Cumhurbaşkanı her şeyden önce ahlaklı olmalı.”

