2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi muhalefet açısından tam bir hezimet olmuş ve muhalefet ortalama yüzde 38’lik bir oy oranında kalmıştı. Yine muhalefet liderlerinin aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nu kampanya döneminde ortada yalnız bıraktığı çokça konuşuluyordu. Akşener bu koşullarda adayın kampanyasına mümkün olduğunca katılmaya çalışıyor ve siyasi sohbetlerde adayın yalnız bırakıldığına sıkça değiniyordu.

Seçim sonuçlarından da (yüzde 52-38) cesaret alan Akşener o dönemde aday gösterilmesi halinde Erdoğan'ı yenebilecek tek siyasi olmasına rağmen her iki parti tarafından aday gösterilmediğini daha yüksek sesle dile getirir hale gelmişti.

Elbette bu sitemler Devlet Bahçeli'nin de kulağına gitmekteydi. Bu sebepledir ki Devlet Bahçeli parti organizasyonlarında Akşener'e karşı herkesin anlayacağı şekilde soğuk tavırlar sergilemeye başlamıştı, ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyordu ve eski günlerin aksine Akşener'de bu soğukluktan muzdarip görünmüyordu. Adeta Devlet Bahçeli'nin restine karşı rest çekiyordu. MHP siyasetinde böyle durumlarda aracılar devreye girer sözde asilik! yapan siyasetçiye genel başkandan özür dilemesi tavsiye edilir ve etkili bir "aksi halde ..." eklenir.

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Devlet Bahçeli

Aslında genel başkanın kendisini çok sevdiği de mutlaka belirtilirdi. Bu yolla Devlet Bahçeli'ye karşı sahte bir itaat ve özür seremonisine zorlanan siyasetçi bu itaati gerçekleştirdikten sonra sistemdeki adı ile "ıktırılmış" olurdu. Bu aslında modern bir "başlıya baş eğdirme dizliye diz vurdurma" siyasetiydi ve iktidar hedefini çok uzun yıllar önce yitirmiş bir siyasi hareketin iç iktidar aforizmasından başka bir şey değildir.

Ancak Akşener de sistemle barışık kalarak MHP'de son gelebileceği yerin TBMM Grup Başkan Vekilliği olduğunu anlamıştı ve fazlasını istiyorsa yeni arayışlara girmesi gerektiğinin farkındaydı. İkili arasında bu soğuk rüzgarlar 2015 yılının başlarında da devam etti. Devlet Bahçeli kamuoyu yoklamalarında %15 bandına oturduğu ifade edilen bir MHP olduğu gerçeğinin farkındaydı ve bu sebeple kamuoyunda ve parti tabanında iyiden iyiye bir karşılığı olmaya başlayan Akşener üzerinden bir iç kriz çıkarmak istemiyordu. Yine Akşener'de siyasette milletvekili olmadan ayakta kalmanın zorluklarının farkındaydı ve milletvekili olmak istiyordu. Akil adamlar devreye girdi.

Akşener Devlet Bahçeli'den randevu istedi. Görüşme yapıldı. Adeta bir geçici ateşkes ilan edildi. Böylece Akşener 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde İstanbul 3. Bölge 1. sıradan Milletvekili seçildi.

AKŞENER'E KASET İDDİASI

7 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin siyasi kampanya devam ederken A Haber adlı kanalda 2015 mayıs ayı başında yayınlanan bir programda Meral Akşener'in kaseti olduğuna ilişkin bir iddia ortaya atıldı. A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında, Cemil Barlas'ın "Meral Akşener'in de mi kaseti var, nasıl ele geçirdiler?" sorusuna Latif Erdoğan, "Cemil Bey'in dediği çok önemli. O kasedi olan biridir ve şu an esaret altındadır" cevabını verdi.

Bunun üzerine Meral Akşener; Latif Erdoğan, Cemil Barlas ve iddianın konuşulduğu program sunucusu ile televizyonun genel yayın yönetmeni hakkında "iftira", "şantaj" ve "hakaret" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra gazeteci gazeteci ve TV programcısı Mirgün Cabas ile yaptığı bir programda Akşener şunları söyledi:

"Benimle ilgili meseleden siyasetten kadın olmak zor olduğuna kanaat ettim. Bugün itibariyle mahkemeye verildi ve o kanalla ilgili RTÜK'e de müracaat ettim. Bu kanalın sahipleri bildiğim kadarıyla Kalyon İnşaat. Diğer taraftan Sayın Erdoğan'ın damadı ve kardeşi burada görev yaptılar. Benim bildiğim devleti yönetenlere aittir o ülkede yaşayan kadınların namusu şerefi iffeti ve can güvenliği. Bundan sonrası bu ülkeye yönetenlerin işidir. Bu iki taraftan da hiçbir şey çıkmıyorsa o zaman bu iki kişinin birisi Müslüman olduğunu söylüyor. Demek ki bu kişi ile aramızda İslam hukuku dahil olacak. Ben de Müslüman bir Türk kadını olarak kısas hakkım doğacak. İftiranın karşılığı ilgiliye 80 adet değnek atmaktır. Liberal ve demokrat olarak kendini tanımlayanların en önemli özelliği ahlaktır. Hukukun ve RTÜK'ün ve de bu kanalın ne yaptıklarına bakacağım, böyle bir iftiranın sonuçlarını hep beraber göreceğiz."

ERDOĞAN AKŞENER'İ ARADI

Akşener yıllar sonra o dönem Hürriyet gazetesinde çalışan gazeteci İpek Özbey'e verdiği röportajda "Elbette. 7 Mayıs'ta malum hikâye oldu. Sonra sert bir mücadele geçirdim. Sayın cumhurbaşkanı aradı. 35 dakikayı geçen telefon konuşmasında, bir daha böyle şeylerin tekrarlanmaması için bu iki kişinin göz önünden çekileceğini söyledi. Ama ben davayı çekmedim. Bu sırada sayın Bahçeli, bir kadın genel başkan yardımcısını bana gönderdi, onun da şöyle bir sözü oldu, ilk kez paylaşıyorum. 'Sayın Bahçeli, biz kasetlerle ilgili bedeller ödedik. Artık hani kaseti olanı vermiyoruz' dedi. Orada da bir şeyler yıkıldı. Ama bir görevdi, milletvekili sırasına girmiştim. Seçim bitti, eve dönmeye karar verdim... Bana bu partiyi kurduran nedenlerden biri atılan iftiralardır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan

Akşener aslında hakkında atılan iftiraları sorunlu politik geçmişi temizlemek ve mağduriyet üzerinden yeni bir imaj oluşturmak için bir kaldıraç olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Fırsat bulduğu her ortamda kendisine daha sonraları torununa atıldığını ifade ettiği iftiraları ekranlarda açıkça dile getirmiş ve bu iftiraların yarattığı nefret dalgası üzerinde siyasi sörf yapmakta hiçbir mahzur görmemiştir.

MHP'nin yıllar sonrası Akşener'in Bahçeli ile ilgili imaları sebebi ile yapmış olduğu suç duyurusunda Akşener hakkında 2015'te ortaya atılan kaset iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmelerin titizlikle araştırılması istenmiş, kaset iddiasını ortaya atan Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları ve geçmişi de dikkate alınarak soruşturulmasının talep edilmesini de tarihe bir not olarak düşmek gerekmektedir. MHP böylece Akşener'in aslında iltisaklı bulunduğu FETÖ tarafından kaset iddiası üzerinden uyarıldığına işaret etmek istemiştir.

7 HAZİRAN 2015: ERDOĞAN 13 YIL SONRA MUHALEFETE DÜŞÜYOR

7 Haziran 2015 seçimleri sonucunda AKP seçimden birinci parti çıkmakla birlikte TBMM'de 13 yıldır kesintisiz devam ettirdiği üstünlüğünü kaybediyor ve azınlığa düşüyordu.

Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu bu uygun koşullarda MHP'ye defalarca koalisyon daveti yapıyor hatta Bahçeli'nin başbakan olmasına da rıza göstereceğini ifade etmesine rağmen tüm bu teklifler Bahçeli tarafından reddediliyordu.

Daha sonra AKP ile CHP arasında siyasi tarihimizde "istikşafı görüşmeler" olarak adlandırılacak görüşme maratonu başlıyor ve bu görüşmelerde bir koalisyon anlaşmasına varmadan tıkanıyordu. Türkiye hızla yeniden bir seçime doğru gidiyordu ve yeni seçim tarihi 1 Kasım 2015 olarak belirlenmiştir.

BAHÇELİ: ULUORTA KONUŞULMAYACAK SEBEPLERİ VAR

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçmde Akşener milletvekili seçilmiş ancak Devlet Bahçeli ile arasındaki buzlar tam erimemişti. Akşener kaset imasının arkasında MHP'den birileri olduğuna ve Bahçeli'nin de bunu bildiğine inanıyordu. Haziran- Eylül 2015 tarihleri arasında Akşener ilk defa Devlet Bahçeli ile olmaz düşüncesine sahip MHPli kadrolar ile iç siyasete yönelik konuşmalar yapmaya başlamış ve onların kendisinin genel başkan adaylığı konusunda değerlendirmeleri dinlemeye başlamıştı. Bu kapsamda Ankara'da uzun yıllardır Akşener'in aday olması gerektiği konusunda kulis yapan Muğla eski Milletvekili Metin Ergün, Bahçeli'nin özel kalem müdürlüğünden ayrılan Ömer Karakaş, Bursa eski Milletvekili Burhan Orhan Isparta eski Milletvekili Nevzat Korkmaz, Adana eski Milletvekili Adnan Fatin Özdemir ve Metanet Çulhaoğlu gibi isimler ile görüşmeler yapıyordu. Yine aynı dönemde İstanbul'da Ahmet Çelik, Müsavat Dervişoğlu, Cevat Saraç, Mehmet Tolga Akalın ve Ümit Beyaz gibi isimler ile görüşmeler yapmaya başlamıştı. Ayrıca dönemin İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş yönetiminde aktif görevde olan bir grup il yöneticisi ile de görüşmeleri gizliden sürdürüyordu. Genelde gizli götürülen bu görüşmelerden Devlet Bahçeli'nin esasen bilgi sahibi olduğu da bir dönem sonra anlaşılacaktı.

Bu görüşmelerde Akşener'e bir taraftan genel başkan adayı olması yolundaki düşünceler aktarılıyor illerin durumları ile ve özellikle delege eğilimleri ile ilgili bilgi aktarılıyor, diğer taraftan ise 1 Kasım 2015 Milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olmaması yönünde telkinlerde bulunuluyordu. Bahçeli'nin Akşener'i milletvekili adayı yapmaması halinde Akşener'in daha sonra genel başkan adayı olması durumunda adaylığının kişisel bir hırs olarak algılanmasının sürece zarar vereceğine inanılıyordu. Özellikle Akşener'i yakın tanıyanlar ise Bahçeli'nin tekrar milletvekili yapması durumunda Akşener'in aday olmayacağından korkuyorlardı.

Akşener tüm bu telkinlere rağmen aday oldu. Bahçeli'de kendisini aday listelerine koymadı.

Bir TV programında Bahçeli'ye bu husus sorulduğunda sinirlenerek Meral Akşener'i listeye almayanın kendisi olduğunu ifade eden Bahçeli, bunun sebeplerinin olduğunu ve ulu orta konuşulamayacağını da söyledi. Her türlü değeri vererek önemli konumlara taşıdığımız insanlar sorgulanmıyor da MHP sorgulanıyor diyerek tepkisini açık eden Bahçeli kestirip attı. O hanımefendi bu dönem biraz dinleneceklerdir.