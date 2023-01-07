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  • Akşener Erdoğan'a böyle seslendi: İktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz

Akşener Erdoğan'a böyle seslendi: İktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında EYT düzenlemesiyle alakalı “Biz bu durumdan ziyadesiyle memnunuz. Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:51
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Akşener: İktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz

Akşener Erdoğan'a böyle seslendi: İktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz
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İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener Çarşamba günü partisinin grup toplantısında EYT düzenlemesiyle ilgili ifadelerini sosyal medya hesabından tekrar paylaştı. İktidar için “muhalefet korkağı” tanımını kullanan Akşener’in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte Akşener’in o sözleri:

“Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu gidişatın farkında olduğunu kaydeden Akşener, "Nereden mi biliyorum? Giderayak, 'seçimi kaybetsek de bu işte yokum' dediği işleri birer birer yapmaya başladı da oradan biliyorum. Evet, EYT düzenlemesinden bahsediyorum. Demek ki artık seçimi kaybedeceğini o da anladı, yavaş yavaş içselleştirmeye başladı. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bu durumdan ziyadesiyle memnunuz. Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz.

Hatta önümüzdeki seçimlerden sonra hiç değilse insan içine çıkabilmeleri için, bundan sonra da bizi takip etmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz. Bizim çözümlerimiz, projelerimiz miri maldır. Alsınlar kullansınlar. Yeter ki milletimize faydası olsun.”

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vatandaş
7.01.2023 19:12
yargılanacaklarsa insan içine nasıl çıksınlar.. hapiste olacaklarsa zaten çıkamazlar  
 
Sokrates
7.01.2023 19:01
Onlara doğruları söylerseniz, yine iktidar olabilirler. Önce siz bir iktidar olun ve sonra gereğini yaparsınız. Ben CB adayı değilim demiştiniz. Olsun. CB adyı da olabilirsiniz. Yeter ki, bu hırsızlar  
 
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