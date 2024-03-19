Akşener: İYİ Parti'nin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar

Kaynak: Haber Merkezi
Akşener: İYİ Parti'nin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Serik’te yapacağı esnaf ziyareti öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Akşener, yaptığı konuşmada, seçimlere ayrı bir şekilde girme kararının ardından yaşananları sert bir dille eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Serik ilçesinde esnaf ziyaretinin öncesinde, vatandaşlara seslendi. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ayrı olarak girme kararından sonra yaşananlardan bahseden Akşener, sert söylemlerde bulundu.

Akşener, partisinin tüm mensuplarına teklifte bulunulduğunu ifade etti ve "Hiçbir büyükşehir belediye başkanını ayırmadan söylüyorum; partimizin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar. Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim. Utanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu" açıklamasını yaptı.

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