Akşener: İYİ Parti'nin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Serik ilçesinde esnaf ziyaretinin öncesinde, vatandaşlara seslendi. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ayrı olarak girme kararından sonra yaşananlardan bahseden Akşener, sert söylemlerde bulundu.

Akşener, partisinin tüm mensuplarına teklifte bulunulduğunu ifade etti ve "Hiçbir büyükşehir belediye başkanını ayırmadan söylüyorum; partimizin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar. Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim. Utanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu" açıklamasını yaptı.