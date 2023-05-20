Akşener: Kılıçdaroğlu’nun Özdağ ve Oğan ile görüşmesine hiçbir itirazım yoktur istediği görevleri verebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Oğan ile ilgili konuştu. Akşener, Oğan’ın desteği konusunda bir itirazının olmadığını söyledi.

Akşener: Kılıçdaroğlu’nun Özdağ ve Oğan ile görüşmesine hiçbir itirazım yoktur istediği görevleri verebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında açıklamalar yaptı. İkinci turda mutlaka Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi gerektiğinin altını çizen Akşener, İstanbul’da saha çalışması yapacağını söyledi.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Kılıdçaroğlu’na olası desteği ve konuyla ilgili yapılan görüşmelerle ilgili de konuştu.

Sinan Oğan konusunda bir itirazının olmadığının altını çizen Akşener, görüşmelerde tek yetkilinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Akşener’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Ben görüşme yapmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdik. Seçilmesi için ne gerekirse yapacağız. Kendisine Sayın Oğan ya da bir başka arkadaşımız katılmak isterse o konuda yetkiyi Sayın Kılıçdaroğlu’na verdik. O nedenle bir görüşme yapmadım. Benim bir itirazım olmadı.

Her kafadan bir ses çıkan sistemlerde bir sonuç alınamaz. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda her türlü görüşmeyi yerine götürüyor. Türk milliyetçiliği... Ben bir cumhuriyet tarihçisiyim. Ders anlattım. Türk milliyetçiliği küfür eden, ayrıştıranların milliyetçiliği değildir.”

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