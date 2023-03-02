Akşener İYİ Parti genel merkezinde “Milletin umudu'' sloganlarıyla karşılandı

Millet İttifakı ortakları olan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, bugün 12. kez toplandı. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleneceği toplantı sona erdi. Bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti kurmaylarıyla olağanüstü toplantı kararı aldı. Saat 22.30’da başlayacak olan toplantı için genel merkez binasına giden Akşener “Milletin umudu Meral Akşener” sloganlarıyla karşılandı