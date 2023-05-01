Akşener: Nerede sizde o temiz alın? Hepiniz hırsızsınız

Akşener, Nevşehir'de Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağı'ın sözlerine tepki gösterdi. Akşener, "Eğer Millet İttifakı kazanırsa erkek erkeğe evlilik olurmuş daha ileri gidip erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaş bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır" dedi.

Akşener: Nerede sizde o temiz alın? Hepiniz hırsızsınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Nevşehir'de gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezi açılışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ifadelerine tepki gösterdi.

İktidarın kutuplaştırıcı sözlerine Akşener, bir bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Akşener, "Diyor ki, eğer Millet İttifakı kazanırsa erkek erkeğe evlilik olurmuş, daha ileri gidip erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaş bu nasıl bir fantezidir. Bu nasıl bir şuur altıdır!" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da tepki gösteren Akşener, "Bir tanesi çıkıp diyor ki '14 Mayıs gecesi biz kazanırak şampanya ile kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınlarıyla seccadede.' Harama el uzattığın an bütün edepsizlikler ortaya çıkar, utanç duygusu kaybolur. Harama el uzattığın an kul hakkı yersin. Nerede o temiz alın, hepiniz hırsızsınız!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Binali Yıldırım'ı da eleştiren Akşener, "Yaşından başından utanmadan diyor ki 'Bizler işgalci güçlermişiz.' Gerçekten kafayı yemişler!" dedi.

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