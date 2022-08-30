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Akşener öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’daki eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin “Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız” dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:05
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Akşener öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

Akşener öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’daki eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar içerisinde 7 öğretmenin yanı sıra 2 avukatın da bulunduğu daha sonra anlaşıldı. Söz konusu iki avukat kısa süre içerisinde salıverilirken, gözaltındaki 7 öğretmen ise akşam 18.00 sıralarında serbest bırakıldılar.

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Bgün
30.08.2022 21:30
Öğretmen olmazsan öğretmenliği anlayamazsın.Öğretmene yapılan saygısızlık affedilemez.Öğretmen toplumun lokomotifidir.Onu umursamazlık edemezsin.Öğretmen farklı bir şeydir.Anlamanda zaten zordur.  
 
Ali
30.08.2022 21:24
Yaşım 65 yıllarımı öğretmenliğe adamış biri olarak bu gençlere polisin yaptığı hiç hoş değil unutmayın sizi de yetiştiren bir öğretmen gerçi ülkede demokrasi kalmadı ki..  
 
emekli öğretmen
30.08.2022 21:15
yazık bu insanlara çok yazık, ne ümitlerle okudular binlerce lira para harcadılar ülkeyi bataklığa sürüklediler, çözüm üretemiyorlar en ufak bi itirazda askeri polisi halkın üzerine sürüyorlar...  
 
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