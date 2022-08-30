Akşener öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Ankara’daki eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Ankara'da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birinci yaşını kutlayan Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, kutlamanın ardından basın açıklaması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.

Ardından sendika başkanı ve üyelerinden oluşan grup, Madenci Anıtı'na yürümek ve açıklamayı burada yapmak istedi. Polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Sendika yürüyüşe geçmek için hareket etmek isteyince TMMOB binasının bahçesinde polis gruba biber gazıyla müdahale etti. 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar içerisinde 7 öğretmenin yanı sıra 2 avukatın da bulunduğu daha sonra anlaşıldı. Söz konusu iki avukat kısa süre içerisinde salıverilirken, gözaltındaki 7 öğretmen ise akşam 18.00 sıralarında serbest bırakıldılar.