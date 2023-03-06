Akşener Saadet Partisi'nin girişinde alkışlarla karşılandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz cuma günü masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Saat 14.00'te başlaması beklenen Millet İttifakı'nın toplantı saati Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i ziyareti dolayısıyla ertelendi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu söyledi.

AKŞENER ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la görüştükten sonra parti genel merkezinden ayrıldı. Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika görüşme kararı aldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın toplantısına katılacağını açıkladı.

Akşener toplantı için Saadet Partisi’ne geldi. Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi’nin girişinde alkışlarla karşılandı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

KÜRŞAD ZORLU TOPLANTIYA KATILACAĞINI AÇIKLADI

Akşener'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü aktaran Zorlu, "Genel Başkanımız en başından bu yana verdiği mücadele gereği öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda Genel Başkanımız ve Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla genel başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı" dedi.