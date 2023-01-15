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Akşener seçim videosunu yayınladı: Kahrolsun zulüm yaşasın adalet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2023 seçimleriyle ilgili videolu bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:32
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Akşener seçim videosunu yayınladı: Kahrolsun zulüm yaşasın adalet

Akşener seçim videosunu yayınladı: Kahrolsun zulüm yaşasın adalet
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri öncesinde iletişim kampanyasının ilk videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlarıyla kurgulanan videoya Akşener de “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteAdaletYakışır!” notunu ekledi.

Türkiye’nin bir gecede, hukuksuz bir şekilde çıktığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına dair Akşener’in; “İYİ Parti iktidarında daha çayım masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” iddiası hatırlatıldı.

Videoda ayrıca "5-10-15 maaş alan saray danışmaları", Sosyal medya sansürünü içeren 'Dezenformasyon Yasası’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası da işlendi.

Videonun sonunda ise kampanyanın İstanbul özelindeki billboardlarına yansıyan Akşener ve İmamoğlu’nun fotoğrafı ve Meral Akşener’in; “Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler!” sözleri yer aldı.

Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımlarının, yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağı duyuruldu.

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Muzo Baskan
15.01.2023 21:45
Geldikleri gibi giderler  
 
Selim
15.01.2023 21:38
Oy oranı % 8 e düşmüş video çekilse ne fayda eder.  
 
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