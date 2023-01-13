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Meral Akşener taburcu oluyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu hastane önünde açıklama yaparak Meral Akşener'in taburcu olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:25
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Akşener hastaneden taburcu oluyor

Meral Akşener taburcu oluyor
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İYİ Parti Sözcücü Kürşad Zorlu, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in taburcu olacağını açıkladı.

Akşener dün akşam Kavaklıdere’deki Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalpte çarpıntı sebebiyle hastaneye kaldırılan Akşener'de ritim bozukluğu tespit edildi. İYİ Parti lideri dün akşam müşahede altında tutuldu. Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, kan testi ve rutin kontrollerinin yapıldığı açıklandı.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ 

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir.” demişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer vermişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Akşener için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Babacan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum. Meral Hanım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

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