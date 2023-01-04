Akşener: Ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, mobbing yapılıyor, kumpas kuruluyorsa; o sistem, otoriter bir sistemdir

16 Nisan 2017'deki mühürsüz oyların kabul edilmesiyle 2018'de de resmen devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bir kez daha hedefindeydi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek çıkarak, “Eğer ki, bir sistemde; sırf sistemin başındaki kişi, gıcık oluyor diye, sırf sistemin başındaki kişinin, gururu incinmiş diye, sırf sistemin başındaki kişi, korkuyor diye, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, her türlü mobbing yapılıyor, her türlü kumpas kuruluyorsa; O sistem, otoriter bir sistemdir. O sistemin başındaki zat da bir otokrattır. Ve demokratik bir ülkenin geleceği, asla ve asla, tek bir kişinin keyfine bağlanamaz.” dedi.



Akşener sözlerini şöyle noktaladı: "İşte biz, tam olarak bu yüzden; 2017 yılından beri, Türkiye’yi otoriterleşmeye mahkûm eden bu ucube sisteme; ‘Hayır!’ diyoruz.”



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