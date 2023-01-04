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Akşener: Ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, mobbing yapılıyor, kumpas kuruluyorsa; o sistem, otoriter bir sistemdir

İmamoğlu’na destek çıkan Akşener, 2017 referandumunu hatırlatarak “Sırf sistemin başındaki kişi, gıcık oluyor diye, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, her türlü kumpas kuruluyorsa; o sistem, otoriter bir sistemdir.” dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:38
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Akşener: Ülkenin en büyük şehrinin başkanına kumpas kurulan sistem otoriter bir sistemdir

Akşener: Ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, mobbing yapılıyor, kumpas kuruluyorsa; o sistem, otoriter bir sistemdir
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16 Nisan 2017'deki mühürsüz oyların kabul edilmesiyle 2018'de de resmen devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bir kez daha hedefindeydi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek çıkarak, “Eğer ki, bir sistemde; sırf sistemin başındaki kişi, gıcık oluyor diye, sırf sistemin başındaki kişinin, gururu incinmiş diye, sırf sistemin başındaki kişi, korkuyor diye, ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına, her türlü mobbing yapılıyor, her türlü kumpas kuruluyorsa; O sistem, otoriter bir sistemdir.  O sistemin başındaki zat da bir otokrattır. Ve demokratik bir ülkenin geleceği, asla ve asla, tek bir kişinin keyfine bağlanamaz.” dedi.

Akşener sözlerini şöyle noktaladı: "İşte biz, tam olarak bu yüzden; 2017 yılından beri, Türkiye’yi otoriterleşmeye mahkûm eden bu ucube sisteme; ‘Hayır!’ diyoruz.”
 

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Alper
4.01.2023 12:53
Eceviti beğenmeyen AKP liler ona yazar kasa atılmıştı. Sizi Sarayın kapısından içeri bile sokmazlar, şu kasayla dolaşın da görelim.Tabii monarşi istiyorsanız tam size göre Suudda var, deneyin bi.  
 
Alper
4.01.2023 12:50
Bizde onlara gıcık oluyoruz ama 20 yıldır çekiyoruz.onlarda milletin kararına saygı duyacaklar.hayatimizda herseyi kisitliyorlar ama sandığı bekliyoruz.  
 
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