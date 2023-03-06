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Akşener- Yavaş- İmamoğlu görüşmesinden ilk fotoğraf

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener ile İYİ Parti genel merkezinde görüşmesinin ardından ilk görüntüler geldi. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:33
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Akşener- Yavaş- İmamoğlu görüşmesinden ilk kare

Akşener- Yavaş- İmamoğlu görüşmesinden ilk fotoğraf
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6'lı masada bugün hareketli saatler yaşanıyor. 

İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.

5'li masanın toplanmasına dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyaret kararı geldi. Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çağrıda bulunduğu, bu teklife olumsuz yanıt veren iki belediye başkanı İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında İYİ Parti lideri Akşener ile görüştü.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, "Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

"AYRILIĞA TAHAMMÜL YOK"

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÖNERİ

Ziyaretin amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Kürşad Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydeden Zorlu, "Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." derken İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesini kullandı. 

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