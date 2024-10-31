Akşener'den en yakınındaki isme suç duyurusu

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, bir süredir görüşmediği kayınbiraderi ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucular Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olan Hasan Basri Akşener hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na temmuz ayında yapılan başvuruda, İzmit’te ikamet eden Hasan Basri Akşener’in sosyal medya üzerinden Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşımlar ve Akşener'le sık sık görüşen S.K. ile arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı belirtildi. Suç duyurusunda, S.K.’nin tehdit ve hakaret içerdiği iddia edilen bu mesajlaşmaları, durumun ciddiyet ve risk taşıdığı gerekçesiyle Meral Akşener’in avukatına ilettiği ifade edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEBİ

Meral Akşener’in avukatı, suç duyurusu dilekçesinde Hasan Basri Akşener’in akrabalık bağı nedeniyle Akşener’in ikametgâh ve ziyaret saatleri gibi bilgilere erişim imkânına sahip olduğunu belirtti. Son dönemde Meral Akşener’e yönelik ağır eleştirilerin ve tahkir içeren ifadelerin artması nedeniyle olası bir saldırı riskinin yükseldiğini vurgulayan avukat, Hasan Basri Akşener’e karşı tedbir alınması ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Hasan Basri Akşener

Suç duyurusu ile ilgili Hasan Basri Akşener, dün emniyette ifadeye çağrıldı. İYİ Parti'nin yönetim tarzı ve politikalarını eleştirdiğini, bu nedenle Meral Akşener'in genel başkan olduğu dönemde aralarının açıldığını belirten Hasan Basri Akşener, ifadesinde, "Akşener, birkaç kez beni arayarak nezaketsiz şeyler söyledi ve aleyhinde yazı yazmamamı, yorum yapmamamı söyledi. Ben de doğru bildiklerimi yazacağımı, kendisini eleştirmeye devam edeceğimi ifade ettim. Bu ve benzer olaylardan sonra yüz yüze bir araya gelmedik" ifadelerine yer verdi.

"SORULARA SORUNCA YANIT VERDİM"

Sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığı S.K. ile İYİ Parti'nin kuruluşunun ilk dönemlerinde tanıştığını, kendisiyle ara ara siyaset, ekonomi gibi konularda sohbet ettiğini belirten Hasan Basri Akşener, ifadesinde, şunları söyledi:

"3 Temmuz 2024 tarihinde Facebook üzerinden Meral Akşener ile ilgili sorular sorunca ben de yanıt verdim. Ancak S.K.'nin bu görüşmeleri ileteceğini ya da ulaştıracağını düşünmemiştim. Mesajların iletilmesi yönünde bir talimatım ve beyanım da olmamıştır. Hatta S.K. benimle yazışırken samimiyetine güvenmesini, Akşener ve benim aramdaki konuların aile içi özel konular olduğunu, bu konuşmaları duymayıp okumamış sayacağı gibi ifadelerde bulunmuştur. Ancak daha sonra S.K. ile yaptığım bu görüşmeler, yerel basın organlarına da servis edilerek hakkımda olumsuz haberler de yaptırıldı. Tüm bu sebeplerle S.K.'nin bu özel görüşmeleri üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Bu yazışmaları, Meral Hanım'a değil S.K. isimli kişiye göndermiştim."

'SON DERECE SAÇMA BULUYORUM'

Hasan Basri Akşener, ifadesinde, "Kullandığım ifadeler nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarının oluşması mümkün değildir. Bu yazışmalar, S.K. ile benim aramdaki görüşmeler olduğu için gıyapta hakaret suçunun da oluşması mümkün değildir. Mesajlardaki 'Görürsem vururum' ifadesini 'Görürsem yüzüne vururum' şeklinde ifade etmek istemiştim. Buradaki yüzüne vurma ifadesi ise fiziksel olarak şiddet göstermek anlamına gelmeyip, yanlışlarını ve hatalarını yüzüne vurmak anlamına gelen deyimdir. Akşener'in politikalarını, yaptıklarını, siyasi duruşunu tasvip etmiyorum ancak yaptıkları ya da yapmadıkları nedeniyle kendisine fiziksel şiddet uygulayacağımın iddia edilmesini son derece saçma buluyorum. Sadece abimin eşine değil; herhangi bir kadına karşı şiddette bulunmam mümkün değildir. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından da suç duyurusuna tepki gösteren Hasan Basri Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün Meral Akşener'in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim. Daha önce hukuk mahkemesi üzerinden bana manevi tazminat davası açmıştı, bunu anlayışla karşıladım, 'Olabilir' dedim. Ancak bu da yetmemiş gibi, şimdi de savcılığa gidip sözde bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Soruyorum, ben PKK'lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu? Kayınbiraderiniz olarak beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. O günden bugüne benden ne gibi bir şiddet gördünüz? Bu tarz bir düşüncenin bile aklınızdan geçmesi yanlış. Size son dönemlerde kızmış olabilirim, ama önceleri büyük saygı gösterdim. Ne yazık ki bu saygıyı sizden göremedim."