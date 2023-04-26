Akşener'den Erdoğan'a: Arkadaş sen kimi gömüyorsun

Meral Akşener, "7'li masayı sandığa gömeceğiz" diyen Erdoğan'a “Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir?” şeklinde yanıt verdi.

Akşener'den Erdoğan'a: Arkadaş sen kimi gömüyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın muhalefeti hedef almasına Akşener'den çok sert çıkış geldi.

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Akşener'in açıklamaları özetle şöyle:

"Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım, Recep Bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel ya kendine gel. Bu nasıl bir dildir?

Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum, kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak.

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İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluşundan bugüne her türlü yanlışa, kötülüğe maruz kalıp bir kişi bile İYİ Parti'ye yapılan kötülükler karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o yüzden cesurlar hareketidir.

İYİ Parti Türkiye'nin sigortasıdır. Hatırlayınız 2018'den sonra Meclis'te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AKP elinde olurdu. Tek adam sistemiyle, Sayın Yavaş'ın hitap edebileceği bir yer olmazdı. Milletimiz için siz dik durdunuz.

2002'den beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor, ama mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyor, bayram gibi olması lazım. Her siyasi parti seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projelerin, hizmet üzerinden olmalı. Recep Bey çıkıyor bizi gömmekten bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel. Bu nasıl bir dildir?

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31 Mart'a giderken bizi PKK'lılıkla suçladılar bir taraftan bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyonda konuşturdular. 55 bin insan işsiz Kayseri'de. Onun için bizleri haksız yere hakarete maruz bırakıyorlar. Çünkü sen işsizsin, sen tayin olamamışsın."

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ERDOĞAN: 7'Lİ MASA MEVTA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan,"Bu sırada 6'lı masa terör örgütü uzantısı ile 7'li masa oldu. PKK ve FETÖ üyeleri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için inlerinden çıkmaya başladı. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. 14 Mayıs bay bay Kemal'in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak. Adayların hepsi sizin kantarınıza çıkıyor. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza çok inanıyorum. Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz?" açıklamasını yapmıştı.

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