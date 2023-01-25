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  • Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı: Sen bostan korkuluğu musun. Katili bulmak devlet başkanı olarak görevin

Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı: Sen bostan korkuluğu musun. Katili bulmak devlet başkanı olarak görevin

Akşener, Sinan Ateş cinayetini soruşturan savcının değiştirilmesine, faillerin örtbas edilmesine isyan ederek Erdoğan’a seslendi: Sen bostan korkuluğu musun? Katili bulmak devlet başkanı olarak görevin.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:20
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Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı

Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı: Sen bostan korkuluğu musun. Katili bulmak devlet başkanı olarak görevin
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cinayetine bakan savcının değiştirilmesine ve faillerin örtbas edilmesine tepki gösteren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.



"GÖREVİNİ YERİNE GETİR ERDOĞAN!"
Erdoğan’ın 20 Mayıs 2014’te başbakan iken söylediği, “Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki, Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır.” Sözünü hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Hani Dicle'nin kenarında, kurdun kaptığı koyun bile senin mesuliyetin altındaydı?... Madem öyle mesuliyet senin Sayın Erdoğan! Dicle’nin kenarında değil, başkentin göbeğinde, aşağılık bir suikastla, bir vatan evladına kıydılar! Üstelik bunu, herkesin gözü önünde yaptılar!"




SEN BOSTAN KORKULUĞU MUSUN?
Devletin gücünü kullanarak gerçek faillerin örtbas edilmeye çalışıldığını belirten Akşener, "Her zaman olduğu gibi, yine savcılar değişiyor. Her zaman olduğu gibi, yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi, yine bir katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Kendine gel. Bu nasıl bir yargı sürecidir? Bu nasıl bir hukuk devletidir? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?" şeklinde konuştu.

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vatandaş
25.01.2023 12:40
Muhsin Yazıcıoğlunu öldürenlerle Sinan Ateşi öldürenler aynı mihrak olabilir  
 
MUHTARLADA ALINMAYA BAŞLADİ
25.01.2023 12:37
BOSTAN KORKULUĞU DAHİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRİR, BENZETME ALİNİR.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.01.2023 12:35
Meral hanım Akp ve akmhp bahcelinin gorevi katilleri bulmak degil onlari seçim ve oy uğruna çıkarları içiñ kullanmaktir 20 yilda hak hukuk adalet bırakmadılar seximde alayı sandığa gömülecektir hamdol  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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