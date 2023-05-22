Akşener’den HÜDA PAR çıkışı: Konca Kuriş tam tesettürlü bir kadındı domuz bağıyla öldürüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den HÜDA PAR çıkışı geldi. Akşener, HÜDA PAR’ın Anayasa’nın ilk 4 maddesinin tartışmaya açılmasını talep ettiğine dikkat çekerek, "Herkes Konca Kuriş’i hatırlamalı. Konca Kuriş, tam tesettürlü bir kadındı. Gençler hatırlamayabilir, domuz bağıyla öldürüldü. Beş çocuk annesi bir kadındı" dedi.

Akşener’den HÜDA PAR çıkışı: Konca Kuriş tam tesettürlü bir kadındı domuz bağıyla öldürüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turuna yönelik propaganda çalışmalarına bugün İstanbul’da başladı. Bakırköy’deki Yeşilköy Mahallesi’ni ziyaret eden Akşener’e, partililer de eşlik etti. Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yurttaşlardan oy istedi. Akşener, gazetecilerin HÜDA PAR ve Hizbullah ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"HÜDA PAR; Cumhuriyet’i, Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyor. Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Bütün bunların normal hâle geleceği bir Türkiye’den kaçınmak için, bütün seçmenlerimize söylüyorum, bakın 2,5 milyon seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermesi lazım. Bunun için özellikle her bir kadının, her bir genç erkeğin çalışması lazım. Aksi takdirde yarın yaşam alanı bulamayacaksınız. Onun için de oy vereceğiz ve bu sistemin değişmesi için gayret göstereceğiz. Bize bütün bir seçim boyunca ‘PKK’lı’ dendi. 50 bin tane iftira atıldı ama buna karşı dört HÜDA PAR’lı girdi Meclis’e. Yarının Türkiye’sinde başı açık, başı kapalı, genç veya yaşlı kadınların ne hâle dönüşeceğinin bir göstergesidir. Yani bu baştayken önüne geçmek lazım. Çok daha azken önüne geçmek lazım. Bu yaygın hâle gelir. Herkes Konca Kuriş’i hatırlamalı. Konca Kuriş, tam tesettürlü bir kadındı. Gençler hatırlamayabilir, domuz bağıyla öldürüldü. Beş çocuk annesi bir kadındı. Niçin öldürüldü? Hizbullah tarafından öldürüldü. Hizbullah ve PKK’ya ‘Terör örgütü diyemem’ diyen bir mantık var. Onun için de kadınlar, en fazla da AK Partili kadınların üzerlerine düşeni yapması gerekiyor ki bu manyaklıktan kurtulalım."

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