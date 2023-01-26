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Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 15 bin ziraat mühendisinin atanması için iktidara çağrıda bulunarak, “Eğer yapmazsanız zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz.” dedi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 00:26
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Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...

Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır atama bekleyen ziraat mühendislerine dikkat çekti.

Paylaşımında iktidara seslenen Akşener, “Son kez uyarıyorum: #Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!” ifadelerini kullandı.

Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Son kez uyarıyorum: #Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"

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1950
26.01.2023 00:42
Meral hocam, Kemal bey ile iki koldan saldırın, akp-mhp ortaklığı yapsın  
 
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