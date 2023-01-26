Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır atama bekleyen ziraat mühendislerine dikkat çekti.
Paylaşımında iktidara seslenen Akşener, “Son kez uyarıyorum: #Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!” ifadelerini kullandı.
Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:
“Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Son kez uyarıyorum: #Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"
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