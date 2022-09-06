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Akşener'den iktidara tepki: Gençlerimiz hayal dahi kuramıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından gençlerin dertlerini dinlediği bir video paylaştı. Akşener paylaşımına "İktidarın umutlarını çaldığı gençlerimiz maalesef artık hayal dahi kuramıyor." notunu düştü.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 03:32
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Akşener'den iktidara tepki: Gençlerimiz hayal dahi kuramıyor

Akşener'den iktidara tepki: Gençlerimiz hayal dahi kuramıyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programı kapsamında dinlediği üniversite öğrencisi bir gencin konuşmasını paylaştı.

Akşener'in “5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” diye sorduğu üniversite öğrencisi, şöyle konuştu:

“Benim 5 yıl sonra istediğim şey hayal kurabilmek. Şu anda bir hayalim yok çünkü hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar, bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular. Bunu düşünüyorum. Keşke bir hayalim olsaydı.

Hınca hınç çalışıp da bir ev bir araba sahibi olabilmek için 20-30 sene uğraşmak istemem. Yurt dışında garson olurum ama burada üniversite bitirip de bir şey sahibi olamamak istemem. Bir şeyler düzeleceğine inancım kalmadı.”

“GENÇLERİMİZ HAYAL DAHİ KURAMIYOR”

Akşener, gencin konuşmasını,“İktidarın umutlarını çaldığı gençlerimiz maalesef artık hayal dahi kuramıyor. Ama hiç merak etmeyin; umutlarımızı yeniden yeşertecek, ülkemizi hak ettiği yarınlara ve mutlu geleceğimize hep birlikte taşıyacağız!” ifadelerini kullanarak paylaştı.

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