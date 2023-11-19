Akşener’den kan donduran iddia. 'Oteli olan polis müdürleri var, o otellerde öksüz kızları çalıştırıyorlar'

İYİ Parti lideri Akşener'den kan donduran iddia geldi. Akşener, oteli olan polis müdürlerinin olduğunu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akşener’den kan donduran iddia. 'Oteli olan polis müdürleri var, o otellerde öksüz kızları çalıştırıyorlar'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında çok önemli iddialarda bulundu.

"ÖZELLİKLE TAKİP EDİYORUM"

Akşener, oteli olan polis müdürlerinin olduğunu ve bu otellerde fuhuş için yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı iddiasında bulunarak “Eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

aksenergorsel.jpeg"POLİS MÜDÜRLERİNİN OTELLERİNDE ÖKSÜZ KIZLAR ÇALIŞTIRILIYOR"

“Oteli olan polis müdürleri var” diyen Akşener, o otellerde fuhuşun da ötesine geçilerek “devletin yetiştirme yurtlarında barınan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını” söyledi Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Bir konu daha var, eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.”

İlgili Haberler
Akşener istifalar hakkında ilk kez konuştu
Meral Akşener’den Gazze çıkışı. 'Gazzelileri ne bizim ülkemize ne de başka ülkelere gönderin'
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar
Meral Akşener Atatürk'e bir Fatiha bile okumayan Diyanet'e meydan okudu
Akşener'den 'yargı krizi' tepkisi: Erdoğan’ın aklını başına alması lazım
Akşener Bahçeli’ye neler söyledi, Akşener ağzını kapatarak konuştu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Sel suları koca şehri böyle yuttu. Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Sel suları koca şehri böyle yuttu. Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar Spor
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde toplu sonuçlar
Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları ile yürüdüğü video gündem oldu Gündem
Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları ile yürüdüğü video gündem oldu
Özgür Özel hedefindeki oy oranını açıkladı. ‘4 yıllık sürecin sonunda…’ Gündem
Özgür Özel hedefindeki oy oranını açıkladı. ‘4 yıllık sürecin sonunda…’
Ocak Partisi’nin el işareti gündem oldu. ‘Kutsal işaretimiz’ diyerek duyurdular Gündem
Ocak Partisi’nin el işareti gündem oldu. ‘Kutsal işaretimiz’ diyerek duyurdular
Serdal Adalı Beşiktaş'a başkan olursa yapacağı ilk işi açıkladı Spor
Serdal Adalı Beşiktaş'a başkan olursa yapacağı ilk işi açıkladı
NBA yıldızından Filistin'e destek Spor
NBA yıldızından Filistin'e destek