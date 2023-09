Akşener’den Karabağ açıklaması ‘Her zaman olduğu gibi can Azerbaycan’ımızın yanındayız’

Karabağ’da Azerbaycan saati ile 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı.

Azerbaycan Antiterör Operasyonu Başlattı

Ermeni ayrılıkçıların döşediği mayınların patlamasıyla Azerbaycanlı polisler ve işçiler hayatını kaybetti. Patlamaların ardından Azerbaycan Karabağ’da bir terör karşıtı operasyona girişti. Operasyon ikinci gününde ateş kes ilan edildi.

Ermeni Provokasyonları Devam Ediyor

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Destek Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bu haklı mücadelesinde can Azerbaycan’ımızın yanındayız!” dedi. Akşener, Azerbaycan’ın Karabağ’da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun başarıyla tamamlanması, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı “Azerbaycan’ın Karabağ’da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun başarıyla tamamlanması, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için oldukça önemli bir adımdır. 10 Kasım 2020’de, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen ateşkesin gereklilikleri bir an önce yerine getirilmeli ve Azerbaycan’ımızın toprak bütünlüğüne yönelen tüm tehditler son bulmalıdır. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bu haklı mücadelesinde can Azerbaycan’ımızın yanındayız!”

Ne olmuştu?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu. Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti. Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.