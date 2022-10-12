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Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:48
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Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı

Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
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Akşener, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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