﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı

Akşener, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Akşener, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz İbrahim Han'a Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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