Akşener'e hakaret edilen Suriyeli serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri ülkelerine iki yıl içerisinde derhal geri göndereceklerine dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.



SERBEST KALDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)