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Akşener’in Adana’da dinlediği esnaf, elektrik faturalarından şikayet etti: Geçen sene 200 ise bu sene 500

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde sorunlarını dinlediği esnaf; elektrik faturaları ile ilgili Geçen sene 200 (lira) ise bu sene 500 (lira)” yanıtını verdi. Akşener’in ev faturalarının nasıl geldiği sorusuna ise esnaf; “Kış aylarında 2 milyar (2 bin lira), 3 milyar (3 bin lira). Bu sene de 4-5 gelecek” karşılığını verdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:11
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Akşener’in Adana’da dinlediği esnaf, elektrik faturalarından şikayet etti: Geçen sene 200 ise bu sene 500

Akşener’in Adana’da dinlediği esnaf, elektrik faturalarından şikayet etti: Geçen sene 200 ise bu sene 500
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Kozan ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener, Kozan esnafını ziyaretinin ardından, Kubilay Anıtı’nı da ziyaret etti. Cep telefonu ürünleri satan bir esnaf, “Hayat çok pahalandı. Sonu ne olacak bilmiyoruz” dedi. Akşener, “Bu dükkân üç sene evvel geçindirirdi. Şimdi kafa kafaya” dedi ve “Borcun var mı” diye sordu. Esnaf ise “Dolar üzerinden borçlanıyoruz biz. Bunlar yurt dışından geldiği için” karşılığını verdi.

Akşener, Kozan esnafının ardından Kubilay Anıtı’nı da ziyaret etti.

Akşener daha sonra İmamoğlu ilçesindeki esnaf ile bir araya geldi. Bir giyim dükkanında esnaf, Akşener’in “İşler nasıl? Geçindiriyor mu evi?” sorusuna “Yani, geçindiriyor” yanıtını verdi. Akşener, “Ben üç yıl önce gelseydim size, kazancınızı sorardım. Bu, sizi İmamoğlu’nun zengini yapacak bir mağaza burası. Bunların kar marjları da ona göre doğal olarak. Bugün geçindiriyor mu diye soruyorum. Kenardan mı yiyorsunuz, bu dükkân sizi ferah ferah geçindiriyor mu?” diye sordu. Esnaf ise “Ferah ferah diyemem” dedi.

Bir ayakkabıcı ise “Alım gücü eskisi gibi değil. Millet, zamlara bir türlü alışamadı. Önceki gibi değil. Alım gücü zayıf” dedi. Akşener’in “Elektrik faturasından çok şikayet ediyor esnaf, sizde durum nasıl” sorusuna esnaf; “Aynı, iki katı. Geçen sene 200 (lira) ise bu sene 500 (lira)” yanıtını verdi. Ev faturasının nasıl geldiği sorusu karşısında ise esnaf; “Kış aylarında 2 milyar (2 bin lira), 3 milyar (3 bin lira). Bu sene de 4-5 gelecek” dedi.

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