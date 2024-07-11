Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 2 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında, Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisinden sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İlk teklif Meral Hanım'dan geldi. Elif Çakır aracılığıyla Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini iletti ve eğer kabul edersem destekleyeceğini belirtti. Süreç boyunca İYİ Parti liderleri de beni aday göstermek konusunda desteklerini ifade ettiler."

"AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN NİYETİNİ ÖLÇTÜ"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında tartışma konusu oldu. Programda konuşan ve bir zamanların Akşener’e en yakın isimlerden olan Murat İde, Akşener’in gizli planını açıkladı.

“Sayın Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetini ölçtü” diyen Gazeteci Murat İde, “Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını engellemekten öte, Kemal bey aday olsun, Ekrem bey ve Mansur bey aday olamasın diye yürüdü” ifadelerini kullandı.

"HERKES BİLİYORDU"

İde şöyle devam etti: “Kendi haber merkezimiz dahil gazeteciler uyudu. Sadece gazeteci Soner Yalçın fark etti. Ben bunu 6-7 aydır anlatıyorum. Elif Çakır konusunda şöyle bir yanlışlık var. O da şu... O dönemde Sayın Akşener, Kemal Bey açmadığı kendisi de konuşmadığı için Kemal Bey'in niyetini yoklamak için bazı şeyler yaptı. Nabzını yoklamaya çalıştı. Yoksa aday olsun gibi bir önerisi yoktu."

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ise “Kemal beyin aday olacağını herkes biliyordu” ifadesini kullandı.