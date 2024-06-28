Akşener'in kızım dediği isim İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevin Çağlayan'dan istifa açıklaması geldi.

Çağlayan, resmi X hesabından bir açıklama yayınlayarak, "İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, 2023 genel seçim süreci, 2024 yerel seçimleri ve akabinde yapılan İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından ortaya çıkan partinin yeni yapılanmasının pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Çağlayan, "Bununla beraber genel ve yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi. Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut parti yönetimi de net bir tavır koymadı" dedi.

Çağlayan, istifa etmesine sebep olan gelişmelerin sadece yapılan kurultayla ilgili olmadığını belirterek, "En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakarca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" açıklamasında bulundu.

14 Şubat 2024’te İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında Çağlayan’ın Ankara’nın ilçesi Etimesgut’tan aday gösterilmesini isteyen teşkilat üyelerinin itirazları üzerine toplantıda kavga çıktı. Ardından Akşener, Çağlayan’ın Yenimahalle adayı olduğunu duyurdu.

Akşener şunları söylemişti:

“Sevin için bağırdı arkadaşlarımız. Saygı duyarım çünkü Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım benim. Sevin’e ben bir şey söyledim. Dedim ki, ‘Bazı yerlerde zorluğumuz var, şurada aday olur musun?’ O da ‘Meral Abla, baş üstüne’ dedi. Herkesin huzurunda diyorum ki, Sevin benim kızımdır. Şimdi ben bugüne kadar ailemden hiç kimseyi siyasete karıştırmadım ama Sevin’in sonuna kadar arkasında olacağım.”