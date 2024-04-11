Akşener’in koltuğuna sürpriz bir isim daha talip oldu

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Akşener’in koltuğuna sürpriz bir isim daha talip oldu
İYİ Parti’de Mehmet Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Günay Kodaz’dan sonra sürpriz bir isim daha genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

İYİ Parti’nin 27 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kongresi’ne 2 hafta kala, İYİ Parti İstanbul Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdeş de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti büyük oy kaybı yaşayınca Genel Başkan Meral Akşener'in istifası gündeme gelmişti.

Akşener 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıklamıştı.

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“GENÇ VE DİNAMİK BİR YAPI İÇİN ADAYIM”

Kemal Orkun Yekdeş adaylığını bu sözlerle duyurdu:

7 yıldır birçok kademesinde gurur duyarak şanla, şerefle ve aşk ile görev yaptığım İYİ Parti teşkilatımızda genç ve dinamik bir yapıda olması için İYİ Parti Genel Başkanlığına adayım. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Partimizin cesurlar ve gençlerin partisinin olduğunu altını çizmek isterim, temennim ise üst kurul delegelerinin özgür iradesi ile partinin mücadeleci kimliğine yeniden kavuşmasıdır.

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